У січні 2023 року українці відпочиватимуть 9 днів. І хоча у мирний час кількість вихідних днів збільшилася б до 11, у сьогоднішніх реаліях їх скасували.

Все через воєнний стан, який продовжили до 19 лютого. Раніше на Новий Рік (1 січня) та Різдво (7 січня) були додаткові вихідні. Навіть якщо ці свята припадали на суботу чи неділю, понеділок були додатковими днями відпочинку.

Виходить, що вихідними днями у січні 2023 року будуть суботи та неділі відповідно до календаря — 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 та 29 числа.

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У перший місяць 2023 року українці відзначатимуть величезну кількість свят, у тому числі професійних. Наприклад, свій день відзначатимуть митники та ювеліри.

Але найбільше січень нам підготував церковні свята. Святвечір, Різдво, а також Хрещення Господнє. Ознайомитись з повним календарем церковних свят 2023 року можна на Фактах ICTV.