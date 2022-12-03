Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Розслабитися не вийде: вихідні у січні 2023

3 Грудня 2022, 08:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Январь
Джерело: Unsplash

У січні 2023 року українці відпочиватимуть 9 днів. І хоча у мирний час кількість вихідних днів збільшилася б до 11, у сьогоднішніх реаліях їх скасували.

Все через воєнний стан, який продовжили до 19 лютого. Раніше на Новий Рік (1 січня) та Різдво (7 січня) були додаткові вихідні. Навіть якщо ці свята припадали на суботу чи неділю, понеділок були додатковими днями відпочинку.

Виходить, що вихідними днями у січні 2023 року будуть суботи та неділі відповідно до календаря — 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 та 29 числа.

Зараз дивляться

У перший місяць 2023 року українці відзначатимуть величезну кількість свят, у тому числі професійних. Наприклад, свій день відзначатимуть митники та ювеліри.

Але найбільше січень нам підготував церковні свята. Святвечір, Різдво, а також Хрещення Господнє. Ознайомитись з повним календарем церковних свят 2023 року можна на Фактах ICTV.

Читайте також:
Розслабитися не вийде: вихідні у січні 2023Новий 2023 рік: яким він буде за східним календарем

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь