Александрийская пасха – это классическая выпечка к Пасхе.
Тесто для праздничных вкусностей делают на топленом молоке, а особая технология приготовления опары делает его легким. Такая пасха не крошится при нарезании и мгновенно тает во рту.
Пасхи из александрийского теста получаются невероятно вкусными! Простой рецепт александрийской пасхи подготовили Факты ICTV.
Опара на александрийское тесто для пасхи
Ингредиенты:
- куриные яйца — 2 шт.;
- яичные желтки — 2 шт.;
- сахар — 250 г;
- свежие прессованные дрожжи — 38 г;
- топленое молоко — 250 мл;
- сливочное масло — 125 г.
Как приготовить опару на александрийское тесто:
- В большую емкость кладем яйца и желтки.
- Добавляем сахар и хорошо взбиваем до полного его растворения.
- В отдельной миске подогреваем топленое молоко до 35 градусов. Добавляем дрожжи.
- Подтапливаем в микроволновке сливочное масло.
- Соединяем яйца, дрожжи и масло. Хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 8-12 часов при комнатной температуре.
Лучше всего готовить опару с вечера.
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Рецепт александрийской пасхи
Ингредиенты:
- опара;
- ванильный сахар — 8 г;
- пшеничная мука — 700 г;
- коньяк — 1 ст. л;
- свете изюм — 50 г;
- кардамон молотый — 2 щепотки;
- соль — 1 щепотка;
- цедра 1 лимона;
- глазурь и сахарная посыпка — для украшения.
Как приготовить александрийскую пасху:
- Запариваем избм в кипятке и отжимаем от воды. Затем замачиваем его на 1 час в коньяке.
- Когда опара поднимется, добавляем в нее щепотку соли, ванильный сахар и просеянную муку, изюм и цедру одного большого лимона (примерно 1 полную столовую ложку).
- Вымешиваем тесто в течение 10 минут. Чтобы оно не прилипало к рукам, смочите их в подсолнечном масле.
- Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час.
- После того как тесто поднимется и станет мягким, выкладываем его в бумажные формочки. Если вы используете металлические формы, то обязательно смажьте их маслом.
- Накрываем формы пищевой пленкой и оставляем еще на 60 минут в теплом месте.
- После того как тесто поднимется в формах, их можно отправлять в разогретую до 180 градусов духовку на 25-40 минут.
- Как только пасхи остынут, украшаем белковой глазурью и сахарной посыпкой.
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