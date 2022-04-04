4 апреля 2022, 09:48 Анастасия Рогожинская редактор ленты

Александрийская пасха – это классическая выпечка к Пасхе. Тесто для праздничных вкусностей делают на топленом молоке, а особая технология приготовления опары делает его легким. Такая пасха не крошится при нарезании и мгновенно тает во рту. Пасхи из александрийского теста получаются невероятно вкусными! Простой рецепт александрийской пасхи подготовили Факты ICTV. Опара на александрийское тесто для пасхи Ингредиенты: куриные яйца — 2 шт.;

яичные желтки — 2 шт.;

сахар — 250 г;

свежие прессованные дрожжи — 38 г;

топленое молоко — 250 мл;

сливочное масло — 125 г. Как приготовить опару на александрийское тесто: В большую емкость кладем яйца и желтки. Добавляем сахар и хорошо взбиваем до полного его растворения. В отдельной миске подогреваем топленое молоко до 35 градусов. Добавляем дрожжи. Подтапливаем в микроволновке сливочное масло. Соединяем яйца, дрожжи и масло. Хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 8-12 часов при комнатной температуре.

Лучше всего готовить опару с вечера. Читайте также: Когда будут праздновать Пасху в 2022 году Рецепт александрийской пасхи Ингредиенты: опара;

ванильный сахар — 8 г;

пшеничная мука — 700 г;

коньяк — 1 ст. л;

свете изюм — 50 г;

кардамон молотый — 2 щепотки;

соль — 1 щепотка;

цедра 1 лимона;

глазурь и сахарная посыпка — для украшения. Как приготовить александрийскую пасху: Запариваем избм в кипятке и отжимаем от воды. Затем замачиваем его на 1 час в коньяке. Когда опара поднимется, добавляем в нее щепотку соли, ванильный сахар и просеянную муку, изюм и цедру одного большого лимона (примерно 1 полную столовую ложку). Вымешиваем тесто в течение 10 минут. Чтобы оно не прилипало к рукам, смочите их в подсолнечном масле. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час. После того как тесто поднимется и станет мягким, выкладываем его в бумажные формочки. Если вы используете металлические формы, то обязательно смажьте их маслом. Накрываем формы пищевой пленкой и оставляем еще на 60 минут в теплом месте. После того как тесто поднимется в формах, их можно отправлять в разогретую до 180 градусов духовку на 25-40 минут. Как только пасхи остынут, украшаем белковой глазурью и сахарной посыпкой. Читайте также: Как сделать дрожжи в домашних условиях — три рецепта

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