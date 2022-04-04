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Не крошится и тает во рту: рецепт Александрийской пасхи

4 апреля 2022, 09:48
Анастасия Рогожинская редактор ленты
Не крошится и тает во рту: рецепт Александрийской пасхи
Источник: Depositphotos

Александрийская пасха – это классическая выпечка к Пасхе.

Тесто для праздничных вкусностей делают на топленом молоке, а особая технология приготовления опары делает его легким. Такая пасха не крошится при нарезании и мгновенно тает во рту.

Пасхи из александрийского теста получаются невероятно вкусными! Простой рецепт александрийской пасхи подготовили Факты ICTV.

Опара на александрийское тесто для пасхи

Ингредиенты:

  • куриные яйца — 2 шт.;
  • яичные желтки — 2 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • свежие прессованные дрожжи — 38 г;
  • топленое молоко — 250 мл;
  • сливочное масло — 125 г.

Как приготовить опару на александрийское тесто:

  1. В большую емкость кладем яйца и желтки.
  2. Добавляем сахар и хорошо взбиваем до полного его растворения.
  3. В отдельной миске подогреваем топленое молоко до 35 градусов. Добавляем дрожжи.
  4. Подтапливаем в микроволновке сливочное масло.
  5. Соединяем яйца, дрожжи и масло. Хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 8-12 часов при комнатной температуре.
    Лучше всего готовить опару с вечера.
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Рецепт александрийской пасхи

Ингредиенты:

  • опара;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • пшеничная мука — 700 г;
  • коньяк — 1 ст. л;
  • свете изюм — 50 г;
  • кардамон молотый — 2 щепотки;
  • соль — 1 щепотка;
  • цедра 1 лимона;
  • глазурь и сахарная посыпка — для украшения.

Как приготовить александрийскую пасху:

  1. Запариваем избм в кипятке и отжимаем от воды. Затем замачиваем его на 1 час в коньяке.
  2. Когда опара поднимется, добавляем в нее щепотку соли, ванильный сахар и просеянную муку, изюм и цедру одного большого лимона (примерно 1 полную столовую ложку).
  3. Вымешиваем тесто в течение 10 минут. Чтобы оно не прилипало к рукам, смочите их в подсолнечном масле.
  4. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час.
  5. После того как тесто поднимется и станет мягким, выкладываем его в бумажные формочки. Если вы используете металлические формы, то обязательно смажьте их маслом.
  6. Накрываем формы пищевой пленкой и оставляем еще на 60 минут в теплом месте.
  7. После того как тесто поднимется в формах, их можно отправлять в разогретую до 180 градусов духовку на 25-40 минут.
  8. Как только пасхи остынут, украшаем белковой глазурью и сахарной посыпкой.
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Теги
Пасха , Кулінарні рецепти
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