До Пасхи остается не так много времени, хозяйки уже ищут рецепты пасхи – главного атрибута праздничного стола.

Один из наиболее проверенных — рецепт пасхи на молоке.

Факты ICTV публикуют два самых популярных рецепта — пасха на 1 литр молока и пасха на 0,5 литра молока.

Рецепт пасхи на 1 литр молока

Общее время приготовления пасхи на 1 литр молока — примерно 6 часов.

Ингридиенты:

мука — 2 кг

молоко — 1 л

яйца — 30 шт.

сливочное масло — 700 г

свежие дрожжи — 100 г

сахар — 1 кг

соль — 1 ч.л.

изюм — 1 ст.

молотая корица — 1 ч.л.

молотый кардамон — 0,5 ч.л.

ванильный сахар — 10 г

тертый мускатный орех — 1 щепотка

Как приготовить пасху на 1 литр молока:

Ставим молоко на небольшой огонь и добавляем в него полтора стакана муки. Тщательно размешиваем. Растираем дрожжи со столовой ложкой сахара. После того, как они приобретут жидкую форму, добавляем в тесто. Все хорошо перемешиваем и оставляем в тепле примерно на полтора часа. Отделяем белки от желтков 30 яиц. К желткам добавляем сахар и взбиваем блендером. Добавляем сливочное масло и растираем до однородной массы. Солим, добавляем изюм, кардамон, корицу и ванильный сахар. Все хорошо перемешиваем и добавляем в опару. Просеиваем муку и добавляем ее в тесто. Месим тесто на пасху, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Откладываем тесто в миску и оставляем на 3 часа, чтобы оно подошло. Перед тем, как разложить тесто по формам, смазываем их маслом. Ставим в духовку на 30 минут (температура в духовке должна быть 210 градусов). После того, как пасхи будут готовы, покрываем их глазурью.

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Рецепт пасхи на 0,5 литра молока

Общее время приготовления пасхи на пол-литра молока — 4 часа.

Ингридиенты:

мука — 1 кг

молоко — 500 мл

прессованные дрожжи — 60 г

яйца — 6 шт.

сливочное масло — 180 г

сахар — 250 г

изюм — 250 г

ванильный сахар — 1 ч.л.

Как приготовить пасху на 0,5 литра молока: