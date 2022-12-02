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Время встречать Христа и нырять в прорубь: церковный календарь на январь 2023

2 декабря 2022, 08:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Время встречать Христа и нырять в прорубь: церковный календарь на январь 2023
Источник: Pixabay

Первый месяц года — один из самых важных для верующих. Январь порадует обилием православных праздников. 

К примеру, 7 числа многие верующие будут отмечать Рождество, а перед ним — Рождественский сочельник.

На 8 число приходится Собор Пресвятой Богородицы, а уже 19 числа многие будут окунаться в реке — в этот день принято праздновать Крещение.

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Список церковных праздников в январе 2023:

  • 7 января — Рождество Христово. Начало Святок;
  • 8 января — Собор Пресвятой Богородицы;
  • 14 января 2023 года — Обрезание Господне. День святого Василия Великого;
  • 17 января — Последний день Святок;
  • 18 января — Крещенский сочельник;
  • 19 января — Святое Богоявление. Крещение Господне; 
  • 29 января — Неделя о Закхее.

Примечательно, что крестить воду принято с вечера 18 января, и продолжают утром следующего дня. Делать это можно в церкви или в специальных прорубях, вырубленных в форме креста. Считается, что вода в этот период наделена силой, и может излечить от болезней и поможет вернуть веру в сердце.

История гласит, что Крещение было одним из важнейших событий в жизни Иисуса Христа — он решился на этот шаг в возрасте 30 лет. После этого он отправился в пустыню, где пробыл 40 дней, чтобы приготовиться к своей миссии на земле.

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