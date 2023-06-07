Через неделю после праздника Святой Троицы начинается Петров пост, установленный в память святых апостолов Петра и Павла.

Петровка не такая строгая, как Великий пост, однако ограничения все же есть. Факты ICTV решили собрать все, что известно о Петровом посте — когда он в 2023 году, традиции, запреты, что можно и нельзя есть.

Петров пост 2023 — дата

Начало Петрова поста в 2023 году приходится на 12 июня. Продлится он чуть больше месяца и завершится в канун праздника Петра и Павла, который отмечают 12 июля.

Петров пост 2023 — традиции

Большинство традиций Петровки связаны с кулинарией, поскольку любой пост имеет свои ограничения в еде.

Так, например, в дни памяти святых принято печь рыбники — пироги с запеченной рыбой. А по средам и пятницам готовить легкие постные летний блюда.

Ближе к 12 июля следует заняться генеральной уборкой и вынести весь мусор из дома.

Кроме того, наши предки верили, что в дни поста стричься не стоит, чтобы счастье и удача не ушли.

Запреты на Петров пост 2023

В дни Петровки нельзя брать деньги в долг.

Не стоит справлять свадьбу и венчаться.

Запрещено заниматься рукоделием.

Нельзя работать после заката.

Запрещено стричься.

Календарь питания на Петров пост 2023

Согласно приданиям, Петр родился в семье рыбака, а потому рыбу можно употреблять во все дни, кроме среды и пятницы.