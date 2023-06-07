Через неделю после праздника Святой Троицы начинается Петров пост, установленный в память святых апостолов Петра и Павла.
Петровка не такая строгая, как Великий пост, однако ограничения все же есть. Факты ICTV решили собрать все, что известно о Петровом посте — когда он в 2023 году, традиции, запреты, что можно и нельзя есть.
Петров пост 2023 — дата
Начало Петрова поста в 2023 году приходится на 12 июня. Продлится он чуть больше месяца и завершится в канун праздника Петра и Павла, который отмечают 12 июля.
Петров пост 2023 — традиции
Большинство традиций Петровки связаны с кулинарией, поскольку любой пост имеет свои ограничения в еде.
Так, например, в дни памяти святых принято печь рыбники — пироги с запеченной рыбой. А по средам и пятницам готовить легкие постные летний блюда.
Ближе к 12 июля следует заняться генеральной уборкой и вынести весь мусор из дома.
Кроме того, наши предки верили, что в дни поста стричься не стоит, чтобы счастье и удача не ушли.
Запреты на Петров пост 2023
- В дни Петровки нельзя брать деньги в долг.
- Не стоит справлять свадьбу и венчаться.
- Запрещено заниматься рукоделием.
- Нельзя работать после заката.
- Запрещено стричься.
Календарь питания на Петров пост 2023
Согласно приданиям, Петр родился в семье рыбака, а потому рыбу можно употреблять во все дни, кроме среды и пятницы.
- Понедельник — горячие блюда без масла.
- Вторник — блюда из грибов, рыбы и с маслом.
- Среда — сухое питание.
- Четверг — рыба и морепродукты.
- Пятница — сухое питание.
- Суббота — блюда из рыбы, грибов и с маслом.
- Воскресенье — рыба, горячие блюда, разрешено масло.