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Троица и начало Петрова поста: церковный календарь на июнь 2023

2 мая 2023, 16:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Церква

В первый месяц лета православные верующие отмечают один из самых больших религиозных праздников — Троицу. Далее следует Петров пост, продолжительность которого — месяц.

В начале лета не так много православных праздников, однако все же важные даты есть. Факты ICTV составили церковный календарь на июнь 2023, чтобы вы детальнее смогли ознакомиться с духовными событиями.

Список религиозный праздников на июнь 2023

  • 3 июня — Троицкая суббота;
  • 4 июня — День Святой Троицы, Пятидесятница;
  • 5 июня — День Святого Духа, Первый день Троицкой недели;
  • 7 июня — Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
  • 10 июня — Отдание праздника Пятидесятницы;
  • 11 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкой недели;
  • 12 июня — Начало Петрова поста;
  • 18 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице;
  • 24 июня — апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери Достойно есть.
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Кроме церковных праздников, украинцев в первый месяц лета ждет много других дат. Например, 28 числа мы будет отмечать важный государственный праздник — День Конституции.

Предлагаем вам ознакомиться с детальным календарем праздников на июнь 2023, чтобы знать, какие события нас ждут.

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