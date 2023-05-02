В первый месяц лета православные верующие отмечают один из самых больших религиозных праздников — Троицу. Далее следует Петров пост, продолжительность которого — месяц.

В начале лета не так много православных праздников, однако все же важные даты есть. Факты ICTV составили церковный календарь на июнь 2023, чтобы вы детальнее смогли ознакомиться с духовными событиями.

Список религиозный праздников на июнь 2023

3 июня — Троицкая суббота;

4 июня — День Святой Троицы , Пятидесятница;

, Пятидесятница; 5 июня — День Святого Духа, Первый день Троицкой недели;

7 июня — Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

10 июня — Отдание праздника Пятидесятницы;

11 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкой недели;

12 июня — Начало Петрова поста ;

; 18 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице;

24 июня — апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери Достойно есть.

Кроме церковных праздников, украинцев в первый месяц лета ждет много других дат. Например, 28 числа мы будет отмечать важный государственный праздник — День Конституции.

Предлагаем вам ознакомиться с детальным календарем праздников на июнь 2023, чтобы знать, какие события нас ждут.