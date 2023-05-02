В первый месяц лета православные верующие отмечают один из самых больших религиозных праздников — Троицу. Далее следует Петров пост, продолжительность которого — месяц.
В начале лета не так много православных праздников, однако все же важные даты есть. Факты ICTV составили церковный календарь на июнь 2023, чтобы вы детальнее смогли ознакомиться с духовными событиями.
Список религиозный праздников на июнь 2023
- 3 июня — Троицкая суббота;
- 4 июня — День Святой Троицы, Пятидесятница;
- 5 июня — День Святого Духа, Первый день Троицкой недели;
- 7 июня — Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 10 июня — Отдание праздника Пятидесятницы;
- 11 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкой недели;
- 12 июня — Начало Петрова поста;
- 18 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице;
- 24 июня — апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери Достойно есть.
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Кроме церковных праздников, украинцев в первый месяц лета ждет много других дат. Например, 28 числа мы будет отмечать важный государственный праздник — День Конституции.
Предлагаем вам ознакомиться с детальным календарем праздников на июнь 2023, чтобы знать, какие события нас ждут.