Уже на протяжении определенного времени в Украине стоит на рассмотрении вопрос об отмене 8 марта — Международного женского дня. В частности, он касается и того, оставлять ли в эту дату официальный выходной день. Поэтому вопрос решили вынести на голосование в приложении Дія.

Отменено ли 8 марта в Украине и какие результаты голосования в Діє, читайте далее.

Так, большинство украинцев проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным днем — более 1,3 млн человек. Всего в опросе приняло участие 2,1 млн граждан нашей страны. Более 110 тыс. человек не смогли определиться с ответом.

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Напомним, что ранее в Верховной Раде на рассмотрение вынесли законопроект №9009, который предлагает перенести 8 марта на День женщин в Украине — 25 февраля — в день рождения поэтессы Леси Украинки. Сейчас он находится в стадии ознакомления, а потому — Международному женскому дню в этом году быть. Но стоит отметить то, что дополнительного выходного не будет, поскольку в стране военное положение, которое отменяет уикэнды в честь дат.

Суть споров вокруг 8 марта в Украине в том, что праздник был установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин в обществе.

В то же время во всем мире его смысл совсем в другом. Он появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию.

Отметим то, что в Украине 8 марта в последние годы отмечали как день борьбы за женские права.