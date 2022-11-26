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Государственные праздники Украины — календарь на 2023 год

26 ноября 2022, 13:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Украина

В 2023 году украинцы отметят 12 официальных государственных праздников. У десяти из них дата празднования неизменна, лишь Пасха и Троица ежегодно приходятся на разные дни.

2022 год для украинцев прошел без дополнительных выходных дней, которые даются на большие праздники. В начале 2023 года тоже не стоит ожидать длительных уикендов, поскольку военное положение, которое отменяет эту норму, продлили до 19 февраля.

Получается, что дополнительных выходных на Новый год и Рождество — не будет.

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Государственные праздники в 2023 году

  • 1 января — Новый год
  • 7 января — Рождество Христово
  • 8 марта — Международный женский день
  • 16 апреля — Пасха
  • 1 мая — День труда
  • 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы)
  • 4 июня — Троица
  • 28 июня — День Конcтитуции Украины
  • 28 июня — День украинской государственности
  • 24 августа — День незaвисимости Украины
  • 14 октября — День защитника и защитниц Украины
  • 25 декабря — Рождество Христово

Как переносятся праздники в 2023 году, если приходятся на выходной

Обычно, если какой-то официальный праздник приходится на субботу или воскресенье, выходным днем делают и понедельник. Например, если бы не было войны, то, согласно календарю, на Новый год 2023 мы бы отдыхали 1 и 2 января.

Также, например, Пасха всегда приходится на воскресенье, а значит, в мирное время и в понедельник мы отдыхаем.

Однако сейчас рано говорить, стоит ли нам ожидать дополнительных уикендов на протяжении всего 2023 года, поскольку из-за военного положения с 24 февраля 2022 года все дополнительные выходные дни, начиная с 8 марта, были отменены.

Кроме того, за этот период в Украине четыре раза продлевали военное положение, не исключено, что это сделают и в будущем.

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