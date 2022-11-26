Государственные праздники Украины — календарь на 2023 год

В 2023 году украинцы отметят 12 официальных государственных праздников. У десяти из них дата празднования неизменна, лишь Пасха и Троица ежегодно приходятся на разные дни.
2022 год для украинцев прошел без дополнительных выходных дней, которые даются на большие праздники. В начале 2023 года тоже не стоит ожидать длительных уикендов, поскольку военное положение, которое отменяет эту норму, продлили до 19 февраля.
Получается, что дополнительных выходных на Новый год и Рождество — не будет.
Государственные праздники в 2023 году
- 1 января — Новый год
- 7 января — Рождество Христово
- 8 марта — Международный женский день
- 16 апреля — Пасха
- 1 мая — День труда
- 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы)
- 4 июня — Троица
- 28 июня — День Конcтитуции Украины
- 28 июня — День украинской государственности
- 24 августа — День незaвисимости Украины
- 14 октября — День защитника и защитниц Украины
- 25 декабря — Рождество Христово
Как переносятся праздники в 2023 году, если приходятся на выходной
Обычно, если какой-то официальный праздник приходится на субботу или воскресенье, выходным днем делают и понедельник. Например, если бы не было войны, то, согласно календарю, на Новый год 2023 мы бы отдыхали 1 и 2 января.
Также, например, Пасха всегда приходится на воскресенье, а значит, в мирное время и в понедельник мы отдыхаем.
Однако сейчас рано говорить, стоит ли нам ожидать дополнительных уикендов на протяжении всего 2023 года, поскольку из-за военного положения с 24 февраля 2022 года все дополнительные выходные дни, начиная с 8 марта, были отменены.
Кроме того, за этот период в Украине четыре раза продлевали военное положение, не исключено, что это сделают и в будущем.