Ничто так быстро не создает рождественское настроение, как прослушивание соответствующей музыки или просмотр праздничного фильма. Этот период — действительно хорошая возможность погрузиться хотя бы ненадолго в атмосферу чуда.

Тематических лент к Рождеству и Новому году создали сотни, и все они разные. Иногда такие фильмы странные, мрачные или могут предложить немного романтики и сказки.

Почти у каждого в детстве был любимый новогодний фильм, но часто это что-то из традиционного набора, который показывали по телевидению или смотрели из личных коллекций видеокассет. И часто без внимания оставались действительно культовые ленты, заложившие основу праздника.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали подборку фильмов, передающих дух, атмосферу, настроение, эмоции Рождества и надежды на лучшее.

Эта удивительная жизнь (1946)

Праздничная классика от режиссера Фрэнка Капри о силе одного человека, способного влиять на жизнь многих других. Эта картина заслуженно возглавляет тематические подборки рождественских фильмов и для многих одна из любимых лент.

В центре сюжета история Джорджа Бэйли (Джеймс Стюарт), отказавшегося от своих желаний и оставшегося в родном городе Бэдфорд Фолзе. Герой, подавленный бесчисленными проблемами, задумывается о самоубийстве в канун Рождества.

Когда Джордж готовится прыгнуть с моста, он спасает своего ангела-хранителя Кларенс (Генри Треверс). Тот показывает, насколько хуже было бы городу и его близким, если бы Джорджа не было в живых.

— Помни Джордж, ни один человек, у которого есть друзья, не является неудачником, — говорит Кларенс.

Эта удивительная жизнь может заставить вас плакать от радости и напомнит, что самый большой подарок, который мы сейчас имеем, это жизнь.

Интересным фактом фильма является то, что музыку к нему создал уроженец Кременчуга Дмитрий Темкин.

Магазин за углом (1940)

Классическая рождественская романтическая комедия от режиссера Эрнста Любича, снятая по мотивам венгерской пьесы Парфюмерия Миклоша Ласло.

Этот фильм предлагает классический рецепт ромкома – пару, которая сначала упорно ненавидит друг друга, но сознает, что они на самом деле родственны душе.

События разворачиваются в небольшом магазине подарков Матушек и Ко в Будапеште. Главные герои ленты, которых сыграли Джеймс Стюарт и Маргарет Салливан, постоянно спорят и не могут найти общий язык. А параллельно, сами того не зная, ведут переписку и мечтают о праздничном ужине на сочельник.

Эдвард Руки-ножницы (1990)

Обычно фильм Крепкий орешек чаще попадает в подборку классических рождественских фильмов. Но Эдвард Руки-ножницы больше демонстрирует кинематографическую магию, на которую был способен Тим Бертон еще в начале карьеры.

Это трагикомическая сказка о необычном юноше Эдварде с ножницами вместо рук, которого создал изобретатель. Он попадает в пригород и, несмотря на свою странность, становится популярным. Но местные жители стремятся воспользоваться его доверчивостью для личной выгоды.

Лента Бертона была бы не столь трогательной без печальноглазого героя Джонни Деппа, контекста Рождества и Вайноны Райдер, танцующей вокруг ледяных скульптур.

Чудо на 34-й улице (1947)

Фильм Джорджа Ситона — о вере в чудо и надежде даже тогда, когда ее нет. А еще это рождественская классика, которая может согреть самые черствые сердца.

События в картине разворачиваются после того, как актера, который должен был играть Санту, нашли пьяным. Исполнить эту роль уговаривают случайного мужчину по имени Крис Крингл, который таким образом получает работу. Правда, он совсем не умеет “впаривать” детям игрушки, да и вообще утверждает, что он настоящий Санта Клаус.

Эту замечательную рождественскую историю можно также назвать циничным реализмом на праздничном столе. Ведь картина раскрывает и отрицательную сторону, рассказывая о подлинном значении Рождества и показывая Нью-Йорк на пике потребительского бума.

Поменяться местами (1983)

Поменяться местами – не совсем традиционный рождественский фильм. В нем нет ни колядников, ни теплой домашней атмосферы. Но праздничные атрибуты в фильме, конечно, есть.

По сюжету двое братьев-богачей, владеющих брокерской компанией в Филадельфии, заключают пари и проводят эксперимент. Его суть – что важнее в жизни человека: генетика или воспитание.

Они увольняют и подставляют своего главного брокера Луи Уинторпа (Дэн Эйкройд), заставляя его фактически жить на улице без денег. А параллельно берут бездомного Билли Рэя (Эдди Мерфи) и дают ему все, что было у Уинторпа.

Эксцентричные братья даже не подозревают, что, поменяв местами проходимца и богача, они рискуют гораздо больше, чем могли бы вообразить.

Один дома (1990)

Во многих отношениях Один дома — самый лучший рождественский фильм для детей. Римейки на него делали несколько раз, но ни один из них не мог сравниться с оригиналом.

Кроме того, тот факт, что одну из главных ролей в картине сыграл актер Джо Пеши (Славные парни, Бешеный бык) сам по себе удивителен. Он в этом детском фильме играет вора Гарри Лайма.

Главный герой юный Кевин Маккалистер (Маколей Калкин) в канун Рождества хочет, чтобы его семья просто исчезла. Когда он просыпается утром, то понимает, что желание исполнилось: его семья улетела в Париж, а он остался один.

Вскоре он подслушивает разговор “мокрых” бандитов Гарри Лайма и Марвина Мерчантса (Дэниел Стерн) о намерении ограбить дом Кевина.

За юмором и фарсом картины кроется едва заметный лейтмотив, ставящий зрителя на место мальчика, чтобы он почувствовал себя маленьким и беспомощным.

Кошмар перед Рождеством (1993)

Готическая музыкальная анимационная картина Тима Бертона с лейтмотивом Хэллоуина является классическим антипраздничным фильмом, но, в то же время, плотно ассоциируется с Рождеством.

Это связано с сюжетом фильма, вращающегося вокруг Джека Скеллингтона, тыквенного короля города Хэллоуин, уставшего от ежегодного празднования накануне Дня всех святых.

Он находит порталы к символам разных праздников, но больше всего его интригует Рождество. Тогда он решает принести рождественский дух в город Хэллоуин и похитить Санта-Клауса.

В этой работе Бертон соединил в единое целое несколько жанров – ужасы, мюзикл и комедию, которые по канонам драмы не сочетаемы.

Квартира (1960)

Квартира – идеальный рождественский фильм, хоть и малоизвестный. В нем Рождество показано таким, каково оно на самом деле: иногда радостным, иногда обыденным, а иногда одиноким. Автором картины выступил Билли Уайлдер, режиссер фильма В джазе только девушки.

Основные события Квартиры происходят в канун Рождества. Лента рассказывает о Си Си Бакстере (Джек Леммон), работнике страховой компании, который прокладывает путь по карьерной лестнице. Расположение руководителей он получил тем, что позволяет им использовать свою квартиру в качестве места, куда они могут привести любовниц.

С одной стороны, нетипичный задел для рождественского фильма, но именно это и делает его по-своему свежим. При просмотре появляется мнение, что картина опережает свое время во многих отношениях.

Человек, который изобрел Рождество (2017)

Фильм Человек, который изобрел Рождество, рассказывает, что стоит за историей создания Рождественской песни в прозе Чарльза Диккенса.

Молодому писателю Чарльзу Диккенсу (Ден Стивенс) катастрофически не везет — три последних романа не принесли ему славы и успеха. В канун Рождества главный герой решает написать на последние деньги новое произведение, в котором будут совершаться настоящие чудеса.

Используя воспоминания о детстве Диккенса и драматические воспроизведения встреч с персонажами, в частности Кристофера Пламмера в роли Скруджа, которые вскоре наполнят его книгу, фильм пытается показать о “вдохновении, озарившем Диккенса”.

Фильм режиссера Бхарата Наллури – это семейная картина, напоминающая о духе Рождества.

Залечь на дно в Брюгге (2006)

Черная комедия от Мартина МакДонаха – еще один нетрадиционный для рождественской подборки фильм. Лента с Колином Фарреллом, Бренданом Глисоном и Рейфом Файнсом – это экзистенциальная история об отчуждении, меланхолии и унынии.

Бельгийский город Брюгге, в котором разворачиваются события, славится одной из лучших рождественских ярмарок в Европе, а сам город сохранил свои средневековые здания, благодаря которым праздничные забавы напоминают сказочные.

Однако по сюжету в визите двух киллеров из Ирландии Кена (Глисон) и Рэя (Фаррелл) в Брюгге нет ничего праздничного. Их босс-бандит Гарри (Файнс) приказывает им укрыться в этом городе. Кен пытается сделать все как можно лучше, осматривая местные достопримечательности, но Рэй настроен пессимистично. Более того, они вынуждены жить в одном номере.

В фильме проходит граница между комедией и трагедией, приперченная сарказмом. В Залечь на дно в Брюгге никто из персонажей не спасает Рождество, не превращается в Санту и не заставляет верить в чудо. Но в нем исследуется мораль чести, человечности и раскаяния. Этакая мрачная сказка праздничного чистилища, в которой есть место для надежды.