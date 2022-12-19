До Нового года 2023 остаются считанные дни. Самое время начинать украшать дом, планировать праздничное меню и покупать новогодние подарки.

Факты ICTV подготовили для вас подборку украинских новогодних песен, которые добавят новогодней атмосферы и подарят праздничное настроение.

Украинские новогодние песни — подборка

Уже готов плей-лист украинских новогодних песен.

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