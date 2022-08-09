День святого Пантелеймона православные верующие ежегодно отмечают 9 августа.

Великомученик Пантелеймон является одним из самых почитаемых православных святых. Его считают покровителем воинов и врачей. Именно поэтому с праздником Пантелеймона принято в первую очередь поздравлять медиков и военнослужащих.

Мы собрали лучшие поздравления с Днем Пантелеймона в СМС, чтобы вы могли сказать теплые слова вашим близким.

Сейчас смотрят

***

Поздравляем с праздником Пантелеймона! Молитвами целителя Пантелеймона пусть исцелит Бог все болезни, и подарит благодать для всей семьи!

***

Пантелеймон — настоящий покровитель воинов и врачей. Поздравляю с Днем Пантелеймона и желаю много добра, счастья и семейного согласия, пусть все болезни проходят твой дом!

***

Пусть святой великомученик Пантелеймон никогда не оставляет в беде, дарит крепкое здоровье и хранит всю твою семью! С праздником Пантелеймона!

***

С днем ​​Пантелеймона! Смелости, верности и преданности в твоей нелегком деле. Помни, что святой целитель Пантелеймон — это твой покровитель, который всегда рядом!

***

Всех православных поздравляю с праздником Пантелеймона! Крепкого здоровья, радости и счастья!

На Пантелеймона нельзя работать в поле, иначе гроза может сжечь весь хлеб. Кроме того, в этот день нельзя быть безразличным к чужой беде – за это Пантелеймон может наказать.

Больше о традициях, запретах и приметах на праздник Пантелеймона читайте в материале.