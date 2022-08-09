Праздник Пантелеймона: традиции, приметы и запреты 9 августа

9 августа церковь чтит память святого великомученика и целителя Пантелеймона. Его считают покровителем воинов и врачей.

Будущий целитель Пантелеймон родился в городе Никомидии (современная Турция) в семье богатого язычника и христианки. Отец отдал его в начальную языческую школу, после которой он учился у знаменитого врача Евфросина.

Однажды он увидел на улице мертвого ребенка, которого укусила гадюка. Пантелеймон стал молиться Господу Иисусу Христу о его воскрешении, и он ожил. После этого чуда Пантелеймон был крещен.

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Целитель всю свою жизнь бесплатно лечил всех, кто к нему обращался. Но из-за зависти святой Пантелеймон подвергся жестоким пыткам, по приказу императора великомученику отрубили голову.

Традиции на Пантелеймона

Пантелеймон считался покровителем воинов, которые часто получали тяжелые травмы, поэтому он был не только их покровителем, но и целителем. В этот день родные тяжело больных людей обращаются к святому о выздоровлении близких.

Более того, люди, которые родились на Пантелеймона, по народным поверьям, имеют дар целительства.

Также на Пантелеймона собирают лекарственные травы, которые по легенде обладают особой силой.

Кроме того, на огородах в этот день принято срезать первый кочан капусты.

Хозяйки готовят с этой капустой пироги и раздают на улице детям, путешественникам и бедным.

Что нельзя делать на Пантелеймона

Главный запрет — нельзя работать в поле, иначе “Палий (Пантелеймон) сожжет хлеб”. Это потому, что боялись грозы, которая могла беспощадно сжечь того, кто ослушался народного поверья. Отсюда и второе название праздника — Палий.

Лениться в праздник Пантелеймона не принято – всю работу следует выполнять тщательно и на совесть.

Кроме того, нельзя быть безразличным к чужой беде. Считается, что в этот день Пантелеймон за нее накажет.

Приметы на Пантелеймона