Церковный календарь на август 2022 года насчитывает много больших религиозных праздников. В последний месяц лета верующие будут отмечать День Бориса и Глеба, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.
Есть в августе и другие религиозные праздники, например, чествование святых. Также отмечают Спас — медовый, яблочный, ореховый.
Список церковных праздников в августе 2022:
- 2 августа — Ильин день;
- 4 августа — День Святой Марии Магдалины;
- 5 августа — празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери;
- 6 августа — День Бориса и Глеба;
- 7 августа — Успение праведной Анны, матери Богородицы;
- 8 августа — священномученика Ермолая и тех, что с ним, и первомученицы Параскевы;
- 9 августа — День памяти великомученика и целителя Пантелеимона;
- 13 августа — заговоры на Успенский пост;
- 14 августа — Начало Успенского поста. Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня;
- 17 августа — святых семи отроков Ефейских;
- 19 августа — Преображение Господне. Яблочный Спас;
- 26 августа — празднование в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец. Преподобного Максима;
- 27 августа — Медовый Спас;
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
- 29 августа — Ореховый Спас, перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа. Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской;
- 30 августа — преподобного Алипия, иконописца Печерского. Печерской иконы Божией Матери.
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