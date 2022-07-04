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Три Спаса и Преображение Господне: какие церковные праздники будут отмечать украинцы в августе

4 июля 2022, 17:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Три Спаса и Преображение Господне: какие церковные праздники будут отмечать украинцы в августе
Источник: Pexels

Церковный календарь на август 2022 года насчитывает много больших религиозных праздников. В последний месяц лета верующие будут отмечать День Бориса и Глеба, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Есть в августе и другие религиозные праздники, например, чествование святых. Также отмечают Спас — медовый, яблочный, ореховый.

Список церковных праздников в августе 2022:

  • 2 августа — Ильин день;
  • 4 августа — День Святой Марии Магдалины;
  • 5 августа — празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери;
  • 6 августа — День Бориса и Глеба;
  • 7 августа — Успение праведной Анны, матери Богородицы;
  • 8 августа — священномученика Ермолая и тех, что с ним, и первомученицы Параскевы;
  • 9 августа — День памяти великомученика и целителя Пантелеимона;
  • 13 августа — заговоры на Успенский пост;
  • 14 августа — Начало Успенского поста. Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня;
  • 17 августа — святых семи отроков Ефейских;
  • 19 августа — Преображение Господне. Яблочный Спас;
  • 26 августа — празднование в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец. Преподобного Максима;
  • 27 августа — Медовый Спас;
  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
  • 29 августа — Ореховый Спас, перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа. Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской;
  • 30 августа — преподобного Алипия, иконописца Печерского. Печерской иконы Божией Матери.
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