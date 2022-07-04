Церковный календарь на август 2022 года насчитывает много больших религиозных праздников. В последний месяц лета верующие будут отмечать День Бориса и Глеба, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Есть в августе и другие религиозные праздники, например, чествование святых. Также отмечают Спас — медовый, яблочный, ореховый.

Список церковных праздников в августе 2022:

2 августа — Ильин день;

4 августа — День Святой Марии Магдалины;

5 августа — празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери;

6 августа — День Бориса и Глеба;

7 августа — Успение праведной Анны, матери Богородицы;

8 августа — священномученика Ермолая и тех, что с ним, и первомученицы Параскевы;

9 августа — День памяти великомученика и целителя Пантелеимона;

13 августа — заговоры на Успенский пост;

14 августа — Начало Успенского поста. Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня;

Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня; 17 августа — святых семи отроков Ефейских;

19 августа — Преображение Господне. Яблочный Спас;

26 августа — празднование в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец. Преподобного Максима;

27 августа — Медовый Спас;

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа — Ореховый Спас, п еренесение нерукотворного образа Иисуса Христа. Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской;

еренесение нерукотворного образа Иисуса Христа. Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской; 30 августа — преподобного Алипия, иконописца Печерского. Печерской иконы Божией Матери.