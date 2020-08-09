День святого Пантелеймона православні віряни щороку відзначають 9 серпня.

Першочергово зі святом Пантелеймона треба вітати медиків та військовослужбовців.

Великомученик Пантелеймон є одним із найшанованіших православних святих.

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Для того, аби привітати усіх близьких, Факти ICTV публікують найкращі привітання зі святом Пантелеймона цілителя в СМС.

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Вітаємо зі святом Пантелеймона! Молитвами великомученика та цілителя Пантелеймона нехай зцілить Бог усі недуги та подарує благодать для всієї родини!

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Пантелеймон – справжній покровитель воїнів та лікарів. Вітаю з Днем Пантелеймона та бажаю багато добра, щастя та сімейної злагоди, нехай усі хвороби минають твій дім!

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Нехай святий великомученик Пантелеймон ніколи не лишає у біді, дарує міцне здоров’я та оберігає всю твою родину! Зі святом Пантелеймона!

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З днем Пантелеймона! Сміливості, вірності та відданості у твоїй нелегкій справі. Пам’ятай, що святий цілитель Пантелеймон – це твій покровитель, який завжди поруч!

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Всіх православних вітаю зі святом Пантелеймона! Міцного здоров’я, радості та щастя!

Церковний календар на серпень 2020

У детальному православному календарі на серпень 2020 Факти ICTV зібрали головні свята останнього місяця літа.

Наступної п’ятниці, 14 серпня, віряни відзначатимуть Маковея або Медовий Спас.

Через кілька днів після цього, 19 серпня, буде свято Преображення Господнє або Яблучний Спас.