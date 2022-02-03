Лунный календарь на март 2022 предусматривает немало благоприятных и неблагоприятных дней. Фазы Луны могут сильно повлиять на самочувствие и настроение, а иногда даже на судьбу.

К таким дням лучше подготовиться заранее и распланировать свой месяц — в какие дни лучше быть активным в компании друзей, а в какие — посидеть дома и почитать книжку в одиночестве.

Детальный лунный календарь на март 2022 и фазы нашего спутника — далее в материале.

Фазы Луны в марте 2022

2 марта — новая Луна;

3-17 марта — растущая Луна;

18 марта — полная Луна;

19-31 марта — убывающая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 марта

Отличный день для проведения конференций и самоорганизации. Также можно заняться творчеством и учебой. Но хронические заболевания могут о себе напомнить в самый неподходящий момент.

Лунный астропрогноз на 2 марта

Новая Луна придаст огромное количество энергии. Самое время заняться спортом или умственной работой. Удача будет на вашей стороне.

Лунный астропрогноз на 3 марта

Очень благоприятный день — подойдет как для физических нагрузок, так и для общения с руководством. Везде вам будет сопутствовать успех.

Лунный астропрогноз на 4 марта

Нейтральный период — лучше отложить важные дела, а также не выяснять отношения с близкими. Можно разрушить все то, чем вы дорожите.

Лунный астропрогноз на 5 марта

Повышенная импульсивность может негативно сказаться на отношениях с коллегами и членами семьи. Воздержитесь от выяснения отношений и претензий.

Лунный астропрогноз на 6 марта

В этот день за собой можно заметить неуверенность и нерешительность. Лучше не делать серьезных решений, чтобы это не поставило крест на результатах.

Лунный астропрогноз на 7 марта

Отличный день для работы и спорта — все будет идти очень легко и без особых усилий. Также подходящий день для начинаний.

Лунный астропрогноз на 8 марта

Очередной благоприятный период — доход принесут даже ценные бумаги, в которые можно смело инвестировать. Стоит избегать лени — продуктивный день обязательно вознаградится.

Лунный астропрогноз на 9 марта

Время для быстрых и энергичных дел. Отлично подойдут вопросы, которые не требуют концентрации и вдумчивых решений.

Лунный астропрогноз на 10 марта

Критический день — нужно быть готовым к обману и проверять слова собеседников. Негатив лучше не выплескивать на окружающих.

Лунный астропрогноз на 11 марта

Неплохое время для переезда, поездок, перемены вида деятельности. Но своими негативными мыслями лучше не делиться в этот день.

Лунный астропрогноз на 12 марта

Время для неспешной работы. Продуктивным день будет для тех, кто занимается кропотливой работой — с вдумчивостью и концентрацией.

Лунный астропрогноз на 13 марта

Лучше не выяснять отношения со своей второй половинкой. В деловой сфере также возможны разногласия — оставьте свое недовольство на другой день.

Лунный астропрогноз на 14 марта

Удача может покинуть вас — к этому стоит быть готовым. Но активные дела будут выполняться без особых усилий — стоит сконцентрировать на них все внимание.

Лунный астропрогноз на 15 марта

Отличный период для мероприятий — как деловых, так и спортивных. Правда, азарт может взять верх — есть вероятность остаться без копейки в кармане.

Лунный астропрогноз на 16 марта

Очень благоприятный день — это касается материального состояния. Чем больше вложите в это дело усилий — тем выше будет награда.

Лунный астропрогноз на 17 марта

Успех гарантирован в банковских операциях и вопросах с недвижимостью. Можно смело вкладывать средства даже в ценные бумаги — награда не заставит вас ждать.

Лунный астропрогноз на 18 марта

Гармоничный день — все будет на своих местах. Внимательно следите за хроническими заболеваниями — они могут напомнить о себе.

Лунный астропрогноз на 19 марта

Многие из нас ощутят свободу. Радость будет сопровождать весь день — лучше его потратить на приятные задачи или отдых.

Лунный астропрогноз на 20 марта

Нейтральный день, но могут появиться проблемы, которые потребуют срочного вмешательства. Лучше быть готовым ко всему.

Лунный астропрогноз на 21 марта

Самое время пустить весь свой опыт на реализацию планов. Но и без неожиданностей день не обойдется.

Лунный астропрогноз на 22 марта

Удача поможет целеустремленным и сильным духом. Можно смело начинать новое дело — сомневаться нет времени.

Лунный астропрогноз на 23 марта

Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко. Творческая активность также будет плодотворной.

Лунный астропрогноз на 24 марта

В этот день заметно обострится интуиция — будет легко разглядеть недруга и союзника. Переговоры также будут плодотворными.

Лунный астропрогноз на 25 марта

Лучше отказаться от решения денежных вопросов и взаимодействия с органами власти. Есть вероятность задержки денежных выплат — это стоит учесть.

Лунный астропрогноз на 26 марта

Тяжелый день для учебы и работы. Постарайтесь пережить этот период с минимальной потерей энтузиазма, сохраняя со всеми хорошие отношения.

Лунный астропрогноз на 27 марта

Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Дела с недвижимостью принесут плоды — можно без сомнения заключать сделку.

Лунный астропрогноз на 28 марта

Самое время закончить дела, которые уже давно не продвигаются. Конфликты также не принесут ничего хорошего — их последствия точно напомнят о себе в будущем.

Лунный астропрогноз на 29 марта

Очень благоприятный день для любой работы и начинаний. Многие могут заметить пассивность и лень в этот период.

Лунный астропрогноз на 30 марта

Конец месяца принесет много позитива в нашу жизнь. Оптимальное время для подведения итогов и общения с близкими — разговор будет идти в позитивном ключе.

Лунный астропрогноз на 31 марта

Многие могут заметить снижение тонуса, депрессивное состояние и возникновение хронических заболеваний. Лучше не браться за новые дела, а старые закончить без кардинальных решений.