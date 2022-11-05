Египет – одно из самых популярных направлений украинских туристов. Причем на протяжении всего года. Этот курорт любят серферы, а еще его называют Меккой дайвинга. Именно в Египте можно увидеть уникальные виды кораллов и морской флоры и фауны. Посмотреть есть на что! Итак, стоит ли ехать зимой в Египет, о ценах и условиях, а еще – будут ли там россияне, Факты ICTV узнали у директора турагентства Любомира Бованько.

– В Египет можно ездить в течение всего года. Единственное, что летом, например, – на любителя. Там довольно жарко. Я был много раз в Египте и в декабре, и в январе, и в феврале. Если брать зимние месяцы, то только в феврале немного прохладно, ветер резкий. Это самый прохладный месяц на курорте. Все же лучшая пора – декабрь и январь. Что касается температурного режима, то к концу декабря температура комфортная и вода в море теплая, до +28ºС. Среди преимуществ зимнего отдыха – туристов гораздо меньше. Из минусов — возможна ветреная погода. В общем, в декабре в Египет могут ехать даже мерзляки.

Египет – это, прежде всего, “все включено”. Там богатое море, даже на Мальдивах такого нет. К тому же зимой там можно делать все то же, что летом, убежден эксперт.

– Египет – страна с богатой историей. Там множество экскурсионных туров. Самая популярная поездка – Луксор. Есть поездки на пирамиды, а также круизы по Нилу. Вдоль берегов величественной реки расположено большинство памятников древней египетской цивилизации. Такие экскурсии раньше любили западноевропейские туристы. Они плыли из Александрии до Асуана, и даже до тех храмов, которые вы видели в приключенческих фильмах. По дороге есть много храмов и достопримечательностей, оставшихся в хорошем состоянии. Также можно поехать на Райские острова. Каждая местность имеет свой остров, и там можно понырять. В Египте один из богатейших морских миров. Интересно также для туристов – поездка за покупками, местные базары.

Сейчас смотрят

Цены на отдых в Египте доступны, хотя сейчас они подорожали по сравнению с тем, что было до полномасштабной войны в Украине.

– Цены начинаются от 30 тыс. грн за двоих и выше. Это мы говорим об отеле 4 звезды. Туда входит перелет, страховка, питание с проживанием. Есть очень дорогие отели, 5 звезд – там стоимость стартует от 100 тыс. грн на двоих. Это на 7 ночей. Есть отдельные египетские отели, которые работают по программе особой – у них только завтраки или завтраки-ужины. Но в основном Египет – это все включено, – говорит Бованько.

Сейчас украинские туристы летают в Египет из Молдовы и Польши. Это им помогают делать как украинские операторы, так и польские. Вылеты есть и из Жешува, из Варшавы, из других городов Польши. Из Молдовы меньше людей улетает. В первую очередь – туристы из Центра и Востока Украины. Оттуда выходит немного дешевле. Но надо учитывать, что в аэропорт нужно еще доехать. Люди могут или самостоятельно добраться, или воспользоваться нашим трансфером. Услуга оплачивается дополнительно. Стоимость, например, из Львова в польский Жешув – 1 тыс. грн. В Кишинев из Львова – 2 400 грн.

Несмотря на санкции и ощутимое подорожание билетов, россияне в Египет все-таки едут. Впрочем, если в течение многих лет россияне на отдыхе вели себя нагло и искали возможности унизить украинцев, то сейчас слегка притихли.

– Они могли говорить: “Что это у вас за такой странный язык? Нет такого языка, как украинский, есть неправильный русский”. Когда им дали хорошего тягла наши туристы, то теперь они на отдыхе кричат: “Мы за мир, мы против войны”. Россиян сейчас почти не слышно на курорте. К тому же, наших туристов там больше. Да и местное население больше поддерживает нас, там много административного персонала, – убеждает он.

По словам эксперта, украинцы уже вовсю планируют туры в Египет не только на Новый год, но и на середину января, февраля, и даже на март.

– Немцы, например, планируют свой отдых на год вперед и на несколько лет. В то время как наши люди обычно в последний момент решают отдыхать. Хотя сейчас тоже учатся планировать заранее, потому что все хорошие отели часто быстро раскупают, или у них растет цена под новогодние праздники. Бронирующие заранее, как правило, выигрывают. Хотя бывают случаи, когда какая-нибудь гостиница может не заполниться, и она перед Новым годом делает скидки. За этим нужно следить, – признается Бованько.

По словам эксперта, есть несколько способов сэкономить на турах. Один из них – раннее бронирование, когда человек предварительно бронирует и оплачивает. Он страхуется от валютных рисков. Что это значит? Он платит сейчас, а доллар может вырасти до 50, а он уже оплатил. Необязательно все оплачивать. Можно 30% сразу заплатить, а остальные – за две недели до вылета. Иногда можно сэкономить до 60%. Это касается больше случаев, когда люди бронируют в январе на лето. На раннем бронировании Нового года можно сэкономить 20-30%.

Кроме того, человек может сэкономить на “горячих турах”. Но там нужно вылететь менее чем через неделю. Надо быть постоянно собранным. “Горячие туры” – это когда осталось два места в самолете, когда гостиница проводит какую-то акцию, акции от туроператоров.