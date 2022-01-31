В День святого Валентина, 14 февраля, все влюбленные могут подать заявление о государственной регистрации брака или зарегистрировать его, если он назначен на этот день.

Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния будут работать в продленном режиме с 8.00 до 20.00.

Следует отметить, что отделы ЗАГС являются участниками мероприятия Любовь вне времени 2022. Таким образом все желающие смогут сделать День влюбленных особенным для себя и своей второй половинки.

Кстати, раньше мы писали о календаре свадеб на 2022 год, благодаря которому можно выбрать благоприятную дату для женитьбы.

Февраль считается одним из самых удачных месяцев для празднования свадьбы. В этот период семью создают романтические натуры, а такой союз будет крепким и гармоничным. Более того, месяц наполнен красивыми датами, которые легко запоминаются.

День святого Валентина – это время любви, свиданий и романтических сюрпризов.

Не забудьте подготовиться к празднику, проявить внимание и приобрести необычный презент, который поможет рассказать о ваших чувствах. Что подарить на 14 февраля второй половинке – читайте на Фактах ICTV.