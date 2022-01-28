Девушки — мечтательные и романтичные натуры, которые обожают сюрпризы. Несмотря на то, что повод для вручения подарков не нужен, впереди День святого Валентина 2022 — шанс порадовать любимую своим вниманием.

Факты ICTV собрали варианты оригинальных подарков девушке на День святого Валентина, которые точно не оставят ее равнодушной.

Какой подарок сделать девушке на День святого Валентина

Выбирать подарок можно, исходя из желаний второй половинки. Возможно, она упоминала о долгожданном концерте любимой группы или о красивом украшении, которое все никак не выходит у нее из головы? Можете исполнить ее маленькую мечту.

Не забудьте и о хобби своей любимой. Если она увлекается музыкой или рисованием, то непременно оценит творческий презент, а если ваша девушка — фанатка физических тренировок, отдайте предпочтение спортивным подаркам.

Не забудьте про милую валентинку или сладость в дополнение к основному сюрпризу: девушки обращают внимание на мелочи, поэтому такие вещи помогут вам вызвать радостную улыбку на ее лице.

Идеи оригинальных подарков на День святого Валентина девушке

Если ваша вторая половинка не упоминала о своих желаниях и у нее “все есть”, тогда идеи подарков на Валентинов день будут как нельзя кстати.

Уходовая косметика. Девушки любят проводить вечера в ванной, намазываясь различными кремами и заботясь о своей шевелюре, а ухаживающих средств много не бывает. Ваша вторая половинка точно обрадуется новому набору качественной уходовой косметики. Декор для дома. Женщины любят украшать свой дом различными предметами декора, будь то вазы или красивые картины — главное, чтоб все предметы были в одном стиле. Как пример, можно выбрать в подарок набор необычных статуэток. Подарки для уюта. Теплый флисовый плед станет отличным подарком для любимой и будет особенно актуальным в холодные зимние вечера. В дополнение к нему можно купить теплую пижаму. Такие подарки помогут девушке почувствовать вашу заботу. Подарки для красоты и здоровья. Подарите девушке сертификат на массаж или на процедуры в салоне красоты. Профессионалы помогут воплотить в жизнь стильный образ, о котором она мечтала, а также почувствовать себя более здоровой и отдохнувшей. Романтическое свидание. Девушке будет приятно, если День всех влюбленных вы проведете вместе. Составьте план свидания, начиная с прогулки в парке, фотосессии на тематических фотозонах и заканчивая ужином при свечах в ресторане и просмотром романтической комедии дома. Пусть весь день для нее станет сюрпризом!

Вот еще несколько интересных идей:

ювелирное украшение;

чашка с ее фотографией или приятной надписью;

фотоальбом с совместными фотографиями;

большой набор сладостей;

стабилизированная роза в колбе;

портрет любимой;

необычный букет из мыла;

фитнес-браслет или смарт-часы;

музыкальная шкатулка;

аудиокартина.

Проведите День влюбленных со своей девушкой, ведь ваше внимание — то, что точно ей необходимо. Пусть этот день будет полон сюрпризов как для нее, так и для вас. И помните: ваш подарок обязательно понравится второй половинке, ведь главное, что он будет выбран с душой!