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Кохання поза часом: як працюватимуть РАЦСи в День святого Валентина

31 Січня 2022, 12:01
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
свадьба
Джерело: Depositphotos

У День святого Валентина, 14 лютого, всі закохані зможуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу або зареєструвати його, якщо він призначений на цей день.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюватимуть у подовженому режимі з 8.00 до 20.00.

Варто зазначити, що відділи ДРАЦС є учасниками заходу Кохання поза часом 2022. Таким чином всі охочі зможуть зробити День закоханих особливим для себе та своєї другої половинки.

До речі, раніше ми писали про календар весіль на 2022 рік, завдяки якому можна обрати сприятливу дату для одруження.

Лютий вважається одним із найвдаліших місяців для святкування весілля. У цей період сім’ю створюють найромантичніші натури, а такий союз буде міцним та гармонійним. Ба більше, місяць наповнений красивими датами, які легко запам’ятовуються.

День святого Валентина – це час кохання, побачень та романтичних сюрпризів.

Не забудьте підготуватися до свята, проявити увагу та придбати незвичайний презент, який допоможе розповісти про ваші почуття. Що подарувати на 14 лютого другій половинці – читайте на Фактах ICTV.

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Джерело
Мін’юст
Теги
14 лютого , День святого Валентина , Шлюб
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