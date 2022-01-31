У День святого Валентина, 14 лютого, всі закохані зможуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу або зареєструвати його, якщо він призначений на цей день.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюватимуть у подовженому режимі з 8.00 до 20.00.

Варто зазначити, що відділи ДРАЦС є учасниками заходу Кохання поза часом 2022. Таким чином всі охочі зможуть зробити День закоханих особливим для себе та своєї другої половинки.