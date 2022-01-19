Ідеї подарунків на День святого Валентина 2022

Не за горами День святого Валентина, а значить, знову настав час обирати подарунки.

Валентинів день – час кохання, побачень, романтичних сюрпризів. Партнерам хочеться зробити цей день незабутнім один для одного, а незвичайний презент допоможе розповісти про свої почуття та проявити увагу. Факти ICTV підготували топ подарунків на День святого Валентина.

Яким має бути подарунок на День святого Валентина 2022

Насамперед разом зі своєю другою половинкою потрібно встановити бюджет подарунка. Небагатьом буде приємно, якщо в підсумку вартість презентів партнерів кардинально відрізнятиметься. Радимо обирати подарунки до Дня святого Валентина за таким критерієм: не дуже дорогий, але дуже приємний.

Подарунок має бути корисним. Можна вручити презент, пов’язаний із хобі коханої людини, який прослужить ще довгий час. Звичайно, не варто дарувати набір каструль або гелів для душу, шкарпетки та бритву: таким подарунком навряд чи вдасться здивувати та порадувати.

Обирайте подарунок відповідно до нагоди та інтересів: вудочка навряд чи сподобається більшості дівчат, і не всі чоловіки вишиватимуть картину хрестиком.

Як кажуть, головне – увага, тому обирайте подарунок із любов’ю. Багатьом людям буде приємний презент, зроблений власноруч, тому на додачу до основного сюрпризу можна зробити гарну листівку або валентинку.

Порада: не нехтуйте солодощами. Милі шоколадні серця теж стануть гарним доповненням до подарунка і викличуть усмішку не тільки у ласунів. Можна спекти кекси або торт, а якщо зайнятися цим разом зі своїм партнером, то можна провести час і приємно, і корисно – спільне приготування страв робить вас ближчими.

Ідеї ​​подарунків на День святого Валентина

Відмінним подарунком на День усіх закоханих стане: