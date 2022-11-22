День Святого Николая — по-настоящему особенная и магическая пора, а в праздничное чудо верят не только дети, но и взрослые. Как правильно загадать желание в эту сказочную ночь так, чтобы оно сбылось?

Образ Святого Николая — воплощение искренности, добра, заботы и милосердия. По всем известной легенде, он приходит в дома воспитанных и послушных детей в ночь с 18 на 19 декабря, чтобы наградить их долгожданными подарками за хорошее поведение в течение года.

В период предновогодних праздников даже взрослым людям следует пустить в свое сердце искреннюю веру в добро. Чудотворец может воплотить самые заветные мечты тех, кто заслуживает этого, стоит лишь правильно его попросить.

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Чтобы желание, загаданное на день Святого Николая, точно воплотилось в реальности, следует соблюсти несколько правил:

Важно конкретно формулировать свою мечту. Не используйте неточные и абстрактные понятия. Желание должно нести в себе только добро. Ни в коем случае не просите святого Николая навредить кому-нибудь другому, помните о законе “бумеранга”. Проявите милость к тем, кто в этом нуждается в этот день. Символ этого праздника — милосердие, так что порадуйте кого-нибудь из близких. Освободитесь от всего лишнего хлама. В канун праздника очистите дом от мусора и старых вещей, которые вы уже давно не используете.

После того, как вы убедились в том, что ваше желание максимально четкое и не несет в себе ничего злого, можно переходить к методам, которые помогут ему осуществиться:

Вспомните детство. Напишите святому Николаю письмо, в котором вы просите прощения за все свои ошибки. В конце обязательно как можно точнее опишите вашу заветную мечту, а затем сожгите этот лист бумаги, держа над пламенем свечи. Письмо должно сгореть до последнего клочка, нельзя оставлять даже мелкий кусочек несгоревшей бумаги.

Запаситесь свечами и терпением. Для этого метода вам понадобятся 40 церковных свечей, икона святого Николая и много свободного времени. В магическую ночь расставьте все свечи вокруг иконы, зажгите их и мысленно произносите свое желание. Не останавливайтесь до тех пор, пока последняя зажженная вами свеча не догорит. Просите Николая о помощи искренне и настойчиво.

Обратитесь к чудотворцу Николаю с помощью молитвы. Говорите честно и от всей души, просите о помощи не только для себя, но и для близких.

Посетите резиденцию Святого Николая в Карпатах. Это место наполнено атмосферой чудес и непременно вдохновит вас на загадывание желаний. В усадьбе Николая вы сможете рассказать ему лично о самых сокровенных мечтах. Кстати, определенный процент суммы, которую вы платите за входной билет, идет на помощь тяжелобольным деткам, так что вы одновременно можете порадовать себя и сделать доброе дело.

Пусть День Святого Николая 2022 года принесет в ваш дом искренний смех, радость и благополучие, а все невзгоды покинут вашу жизнь. Будьте счастливы и делитесь положительными эмоциями с близкими, не забывайте мечтать, и ваши желания обязательно исполнятся!