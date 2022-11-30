Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

День святого Николая 2022: в ПЦУ ответили, когда отмечать праздник

30 ноября 2022, 12:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
новий рік
Источник: Pexels

В Православной Церкви Украины объяснили, когда верующим отмечать День святого Николая – 6 или 19 декабря.

Так, праздник в честь святителя Николая Чудотворца будут отмечать по-прежнему по Юлианскому календарю – 19 числа. Об этом написали в Facebook ПЦУ.

— Не было принято решение об изменении календаря, хотя обсуждение этой возможности продолжается, поэтому даты празднования всех зимних праздников остаются теми же, что и в прошлом году, – отмечают в Священном Синоде.

В этом году верующие будут праздновать:

Сейчас смотрят
  • 19 декабря – День святого Николая,
  • 7 января – Рождество Христово,
  • 14 января – чествуем святителя Василия Великого,
  • 19 января – праздник Крещения Господня.

В ПЦУ напомнили, что Священный Синод постановил, что в отдельных общинах богослужение по чину праздника Рождества Христова может быть совершено 25 декабря, а не 7 января. Но это возможно только по общему решению настоятеля и общины.

— Такое богослужение не заменяет служб рождественского цикла, определенных традиционным календарем, а является лишь дополнительной возможностью прославить событие Рождества Христова тем, кто желает это сделать 25 декабря, — объясняют в ПЦУ.

В случае богослужения по чину праздника Рождества Христова 25 декабря через епархиальные управления в Киевскую Митрополию необходимо передать письменную информацию о количестве участников. Это необходимо для того, чтобы выяснить реальную церковную потребность при принятии решения о переходе на Новоюлианский календарь.

Читайте также:
рождество, новый годБез изменений не обошлось: когда отмечают Рождество 2023

Теги
День Святого Николая ПЦУ
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь