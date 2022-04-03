Апрель 2022 года будет щедрым на праздники. Даже в условиях войны украинцы готовятся встретить один из самых важных церковных праздников — Пасху.
Христианы западного обряда будут праздновать Пасху 17 апреля, а христианы восточного обряда на неделю позже — 24 апреля.
Практически весь апрель длится Великий пост, на период которого есть ряд важных запретов и ограничений. Кроме того, на апрель приходится одна из родительских суббот, когда принято поминать покойных родственников.
Список церковных праздников в апреле 2022
- 1 апреля – Иконы Божьей матери Умиление Смоленской
- 2 апреля – Вселенская родительская суббота Великого поста
- 3 апреля – Неделя Иоанна Лествичника
- 6 апреля – канун Благовещения
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
- 8 апреля – попразднство Благовещения, Собор Архангела Гавриила
- 10 апреля – Неделя преподобной Марии Египетской
- 16 апреля – Лазарева суббота
- 17 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)
- 18-24 апреля – Страстная седмица (неделя перед Пасхой)
- 21 апреля – Чистый четверг
- 22 апреля – Страстная пятница
- 23 апреля – Великая суббота, Схождение Благодатного огня
- 24 апреля – Пасха 2022, окончание Великого поста
- 25 апреля-1 мая – Светлая седмицa
- 26 апреля – Иверской иконы Божией Матери
- 29 апреля – Иконы Божией Матери Живоносный источник
- 30 апреля – Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
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