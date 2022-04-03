Апрель 2022 года будет щедрым на праздники. Даже в условиях войны украинцы готовятся встретить один из самых важных церковных праздников — Пасху.

Христианы западного обряда будут праздновать Пасху 17 апреля, а христианы восточного обряда на неделю позже — 24 апреля.

Практически весь апрель длится Великий пост, на период которого есть ряд важных запретов и ограничений. Кроме того, на апрель приходится одна из родительских суббот, когда принято поминать покойных родственников.

Список церковных праздников в апреле 2022

1 апреля – Иконы Божьей матери Умиление Смоленской

2 апреля – Вселенская родительская суббота Великого поста

3 апреля – Неделя Иоанна Лествичника

6 апреля – канун Благовещения

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля – попразднство Благовещения, Собор Архангела Гавриила

10 апреля – Неделя преподобной Марии Египетской

16 апреля – Лазарева суббота

17 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)

18-24 апреля – Страстная седмица (неделя перед Пасхой)

21 апреля – Чистый четверг

22 апреля – Страстная пятница

23 апреля – Великая суббота, Схождение Благодатного огня

24 апреля – Пасха 2022, окончание Великого поста

25 апреля-1 мая – Светлая седмицa

26 апреля – Иверской иконы Божией Матери

29 апреля – Иконы Божией Матери Живоносный источник

30 апреля – Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого