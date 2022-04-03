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Календарь церковных праздников на апрель 2022

3 апреля 2022, 07:56
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Календарь церковных праздников на апрель 2022

Апрель 2022 года будет щедрым на праздники. Даже в условиях войны украинцы готовятся встретить один из самых важных церковных праздников — Пасху.

Христианы западного обряда будут праздновать Пасху 17 апреля, а христианы восточного обряда на неделю позже — 24 апреля.

Практически весь апрель длится Великий пост, на период которого есть ряд важных запретов и ограничений. Кроме того, на апрель приходится одна из родительских суббот, когда принято поминать покойных родственников.

Список церковных праздников в апреле 2022

  • 1 апреля – Иконы Божьей матери Умиление Смоленской
  • 2 апреля – Вселенская родительская суббота Великого поста
  • 3 апреля – Неделя Иоанна Лествичника
  • 6 апреля – канун Благовещения
  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
  • 8 апреля – попразднство Благовещения, Собор Архангела Гавриила
  • 10 апреля – Неделя преподобной Марии Египетской
  • 16 апреля – Лазарева суббота
  • 17 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)
  • 18-24 апреля – Страстная седмица (неделя перед Пасхой)
  • 21 апреля – Чистый четверг
  • 22 апреля – Страстная пятница
  • 23 апреля – Великая суббота, Схождение Благодатного огня
  • 24 апреля – Пасха 2022, окончание Великого поста
  • 25 апреля-1 мая – Светлая седмицa
  • 26 апреля – Иверской иконы Божией Матери
  • 29 апреля – Иконы Божией Матери Живоносный источник
  • 30 апреля – Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
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Теги
Календарь , Свята , Церква
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