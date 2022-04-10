Лазареву субботу ежегодно отмечают перед Вербным воскресеньем, за 8 дней до Пасхи. В 2022 году Лазарева суббота выпадает на 16 апреля.

В этот день верующие вспоминают одно из чудес, совершенных Иисусом – воскресение его друга Лазаря.

По библейским преданиям, Иисус по дороге в Вифанию встретил заплаканную Марфу, потерявшую брата Лазаря. Он умер и был похоронен за четыре дня до прихода Христа в селение, расположенное недалеко от Иерусалима.

Иисус убрал камень от входа в пещеру и призвал Лазаря выйти. Случилось чудо – умерший воскрес. Новость быстро распространилась, и на следующий день Иисуса встречали в Иерусалиме как царя.

А святой Лазарь прожил еще 30 лет и стал епископом на Кипре.

Традиции в Лазареву субботу

В Лазареву субботу православные ломают ветви вербы, которые освящают в церкви на следующий день, то есть в Вербное воскресенье.

Поскольку этот день выпадает в Великий пост, застолья запрещены.

В Лазареву субботу можно есть рыбную икру, кашу на растительном масле и пить вино.

Кроме того, в этот день можно и даже нужно сеять горох – урожай будет хорошим.

Запреты в Лазареву субботу

В Лазареву субботу нельзя тяжело работать. Стирку и уборку в доме также лучше отложить на другие дни.

Субботу лучше посвятить общению с родными или молитвам в церкви.

В этот день также запрещено ругаться, отказывать в помощи и обижаться.

Пышные застолья в Лазареву субботу не рекомендуются.