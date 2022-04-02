Всего в апреле 30 дней, из них десять будут выходными на официальном уровне.

Согласно календарю на 2022 год, выходными в апреле будут 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 25, а также 30 числа.

В 2022 году Пасха у христиан восточного обряда выпадает на воскресенье, 24 апреля. Согласно Кодексу законов о труде Украины, выходной автоматически переносится на понедельник, 25 апреля. Поэтому с 23 по 25 апреля украинцев ждут длительные выходные на Пасху.

Христиане западного обряда будут праздновать Пасху 17 апреля, но дополнительный выходной на католическую Пасху не предусмотрен.

Кроме Пасхи, которая является одним из самых больших праздников, в апреле украинцев ждут Благовещение (7 апреля), Вербное воскресенье (17 апреля), Чистый Четверг (21 апреля) и Страстная Пятница (22 апреля). Также следует помнить, что до 23 апреля идет Великий пост.