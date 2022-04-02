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Сколько выходных будет в апреле 2022

2 апреля 2022, 19:53
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Сколько выходных будет в апреле 2022
Источник: Pixabay

Всего в апреле 30 дней, из них десять будут выходными на официальном уровне.

Согласно календарю на 2022 год, выходными в апреле будут 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 25, а также 30 числа.

В 2022 году Пасха у христиан восточного обряда выпадает на воскресенье, 24 апреля. Согласно Кодексу законов о труде Украины, выходной автоматически переносится на понедельник, 25 апреля. Поэтому с 23 по 25 апреля украинцев ждут длительные выходные на Пасху.

Христиане западного обряда будут праздновать Пасху 17 апреля, но дополнительный выходной на католическую Пасху не предусмотрен.

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Кроме Пасхи, которая является одним из самых больших праздников, в апреле украинцев ждут Благовещение (7 апреля), Вербное воскресенье (17 апреля), Чистый Четверг (21 апреля) и Страстная Пятница (22 апреля). Также следует помнить, что до 23 апреля идет Великий пост.

Теги
Вихідні , Календарь , Свята
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