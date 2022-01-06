7 января православные верующие будут праздновать Рождество Христово. Это большой и важный церковный праздник.

Семейный круг, пышная ужин и пожелания мира, добра и согласия — вот как украинцы отмечают Рождество. Традиционно дома украшали хвоей, верующие посещали литургию в храме, а дети получали сладкие подарки.

Светлый праздник Рождества Христова — день, несущий добро и благодать в каждую семью. Не забудьте поздравить всех близких, друзей и коллег. Для этого Факты ICTV публикуют лучшие поздравления с Рождеством в открытках.

Стоит отметить, что Рождество отмечается на государственном уровне, а это значит, что украинцев ждет длительный уикенд. В 2022 году этот светлый праздник приходится на пятницу. Официальными выходными днями будут 7, 8 и 9 числа.

На Рождество принято готовить кутью, рецептов которой множества. Именно это блюдо символизирует жертву Богу, поскольку пшеница и мед являются сакральной частью святой вечери.

Как приготовить традиционную кутью на Рождество — читайте на Фактах ICTV.