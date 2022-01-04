Кутья — один из главных атрибутов Рождества. В этот праздник принято отдыхать вместе со свеой семьей от повседневных забот и наслаждаться вкусностями. Существует огромное количество рецептов кутьи — каждый найдет для себя нужный.
Но также есть и классические рецепты — с пшеницы, орехов, меда и мака. Как приготовить традиционную кутью на Рождество — читайте в материале Фактов ICTV.
Кутья на Рождество
Ингредиенты:
- 200 г пшеницы (цельной);
- 50 г грецких орехов;
- 50 г изюма;
- 100 г меда;
- 50 г мака.
Способ приготовления:
- В первую очередь, пшеницу нужно промыть и замочить на три часа. Классический рецепт подразумевает проварку до полной готовности, после чего нужно избавиться от лишней воды с помощью дуршлага.
- Беремся за мак — его нужно запарить. Кладем в емкость, заливаем водой и накрываем миской или тарелкой — так весь процесс пройдет быстрее.
- Нужно дождаться набухание мака, а затем — перетереть. Это можно сделать как в ступке, так и в кофемолке или блендере.
- Дальше — изюм и грецкие орехи. Высушенные виноградины нужно запарить, а орехи порезить на небольшие кусочки.
- После этого нужно засыпать в миску пшеницы, мак, и орехи — все это перемешиваем и заливаем медом. Если есть только твердый мед — можно распарить в паровой бане или в микроволновке.
- Снова все компоненты тщательно смешать. Рождественская кутья готова к употреблению.
- Можно также для сладкого привкуса добавить цукаты, чернослив, курагу, сухофрукты или другие экзотические ингредиенты, которые вам нравятся.
Кутья с апельсиновой цедрой
Ингредиенты:
- 250 г мака;
- 150 г очищенной пшеницы;
- 2 ст. л. жидкого меда (если он кристаллизовался, растворить на водяной бане);
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 150 г сахара;
- по 100 г очищенного миндаля, грецких и лесных орехов, изюма;
- 1 ст. л. апельсиновой цедры;
- 1/2 стакана воды;
- половинки грецких орехов для украшения.
Способ приготовления:
- Залить мак кипятком, слить, залить еще раз (воды по объему в два раза больше, чем мака) и оставить на восемь часов. После этого — сливаем воду, а мак отправляем в мясорубку или перетираем в ступке.
- Пшеницу хорошо промыть. Залить холодной водой и держать на плите до кипения. После этого лучше убавить огонь и дождаться испарения воды. Поставить емкость в разогретый духовой шкаф или готовить пшеницу на водяной бане до мягкости. Снова нужно промыть холодной водой и слить.
- Уже перетертый мед нужно смешать с маком. Обычный и ванильный сахар растворить в жидкости и перемешать с маком и пшеницей. Все это нужно еще раз перемешать с измельченными орехами, изюмом и цедрой. Можно добавить в кутью половинки грецких орехов, если гости оценят.
- Затем готовое блюдо ставим в холодильник. Можно дополнительно кутью украсить миндалем и кусочками кураги, после чего подавать к рождественскому столу.