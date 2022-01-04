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Как приготовить традиционную кутью на Рождество

4 января 2022, 09:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Как приготовить традиционную кутью на Рождество
Источник: Depositphotos

Кутья — один из главных атрибутов Рождества. В этот праздник принято отдыхать вместе со свеой семьей от повседневных забот и наслаждаться вкусностями. Существует огромное количество рецептов кутьи — каждый найдет для себя нужный.

Но также есть и классические рецепты — с пшеницы,  орехов, меда и мака. Как приготовить традиционную кутью на Рождество — читайте в материале Фактов ICTV.

Кутья на Рождество

Ингредиенты:

  • 200 г пшеницы (цельной);
  • 50 г грецких орехов;
  • 50 г изюма;
  • 100 г меда;
  • 50 г мака.

кутя різдво

Способ приготовления:

  1. В первую очередь, пшеницу нужно промыть и замочить на три часа. Классический рецепт подразумевает проварку до полной готовности, после чего нужно избавиться от лишней воды с помощью дуршлага.
  2. Беремся за мак — его нужно запарить. Кладем в емкость, заливаем водой и накрываем миской или тарелкой — так весь процесс пройдет быстрее.
  3. Нужно дождаться набухание мака, а затем — перетереть. Это можно сделать как в ступке, так и в кофемолке или блендере.
  4. Дальше — изюм и грецкие орехи. Высушенные виноградины нужно запарить, а орехи порезить на небольшие кусочки.
  5. После этого нужно засыпать в миску пшеницы, мак, и орехи — все это перемешиваем и заливаем медом. Если есть только твердый мед — можно распарить в паровой бане или в микроволновке.
  6. Снова все компоненты тщательно смешать. Рождественская кутья готова к употреблению.
  7. Можно также для сладкого привкуса добавить цукаты, чернослив, курагу, сухофрукты или другие экзотические ингредиенты, которые вам нравятся.

Кутья с апельсиновой цедрой

Ингредиенты:

  • 250 г мака;
  • 150 г очищенной пшеницы;
  • 2 ст. л. жидкого меда (если он кристаллизовался, растворить на водяной бане);
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 150 г сахара;
  • по 100 г очищенного миндаля, грецких и лесных орехов, изюма;
  • 1 ст. л. апельсиновой цедры;
  • 1/2 стакана воды;
  • половинки грецких орехов для украшения.

Способ приготовления:

  1. Залить мак кипятком, слить, залить еще раз (воды по объему в два раза больше, чем мака) и оставить на восемь часов. После этого — сливаем воду, а мак отправляем в мясорубку или перетираем в ступке.
  2. Пшеницу хорошо промыть. Залить холодной водой и держать на плите до кипения. После этого лучше убавить огонь и дождаться испарения воды. Поставить емкость в разогретый духовой шкаф или готовить пшеницу на водяной бане до мягкости. Снова нужно промыть холодной водой и слить.
  3. Уже перетертый мед нужно смешать с маком. Обычный и ванильный сахар растворить в жидкости и перемешать с маком и пшеницей. Все это нужно еще раз перемешать с измельченными орехами, изюмом и цедрой. Можно добавить в кутью половинки грецких орехов, если гости оценят.
  4. Затем готовое блюдо ставим в холодильник. Можно дополнительно кутью украсить миндалем и кусочками кураги, после чего подавать к рождественскому столу.
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Теги
Кулінарні рецепти , Новогодние праздники , Різдво
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