Кутья — один из главных атрибутов Рождества. В этот праздник принято отдыхать вместе со свеой семьей от повседневных забот и наслаждаться вкусностями. Существует огромное количество рецептов кутьи — каждый найдет для себя нужный.

Но также есть и классические рецепты — с пшеницы, орехов, меда и мака. Как приготовить традиционную кутью на Рождество — читайте в материале Фактов ICTV.

Кутья на Рождество

Ингредиенты:

200 г пшеницы (цельной);

50 г грецких орехов;

50 г изюма;

100 г меда;

50 г мака.

Способ приготовления:

В первую очередь, пшеницу нужно промыть и замочить на три часа. Классический рецепт подразумевает проварку до полной готовности, после чего нужно избавиться от лишней воды с помощью дуршлага. Беремся за мак — его нужно запарить. Кладем в емкость, заливаем водой и накрываем миской или тарелкой — так весь процесс пройдет быстрее. Нужно дождаться набухание мака, а затем — перетереть. Это можно сделать как в ступке, так и в кофемолке или блендере. Дальше — изюм и грецкие орехи. Высушенные виноградины нужно запарить, а орехи порезить на небольшие кусочки. После этого нужно засыпать в миску пшеницы, мак, и орехи — все это перемешиваем и заливаем медом. Если есть только твердый мед — можно распарить в паровой бане или в микроволновке. Снова все компоненты тщательно смешать. Рождественская кутья готова к употреблению. Можно также для сладкого привкуса добавить цукаты, чернослив, курагу, сухофрукты или другие экзотические ингредиенты, которые вам нравятся.

Кутья с апельсиновой цедрой

Ингредиенты:

250 г мака;

150 г очищенной пшеницы;

2 ст. л. жидкого меда (если он кристаллизовался, растворить на водяной бане);

1 пакетик ванильного сахара;

150 г сахара;

по 100 г очищенного миндаля, грецких и лесных орехов, изюма;

1 ст. л. апельсиновой цедры;

1/2 стакана воды;

половинки грецких орехов для украшения.

Способ приготовления: