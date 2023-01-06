7 января в Украине отмечают Рождество по юлианскому календарю.

В этот вечер колядники ходят по домам с хорошими песнями. Они активно прославляют рождение Христа, желают хозяевам божьего благословения, изобилия и счастья весь год. С пустыми руками гости не идут – за приятные слова и пожелания получают сладости и другую вкусную еду, и даже деньги.

Наши предки верили, что колядки — это настоящий магический обряд, который поможет впустить в жилье счастье — пожелания в новогодние праздники обладают свойством сбываться. Причем колядовать можно любому желающему, от ребенка до мужчины и женщины. Главное, чтобы это было искренне, а колядки – веселыми и громкими.

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Лучшие колядки на Рождество, которые обрадуют ваших близких, собрали в материале.

Традиционные украинские колядки на Рождество

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Короткие колядки на Рождество

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

***

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко,

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всем вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

***

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

***

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!

Прикольные колядки на Рождество

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога!

***

Все, не в моде коляда,

Подевалось все куда?

Все равно мы до утра

Будем танцевать, ура!

Будем песни голосить,

Ну-ка мелочь нам насыпь,

Чтоб умолкли поскорей

Мы у ваших у дверей.

***

Подари нам, коляда,

Классных тачек в два ряда,

Яхты, деньги и доходы,

Дачу где-то на природе.

А за наши вы слова

Дайте три нам пирога.