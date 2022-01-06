7 січня православні віряни святкуватимуть Різдво Христове. Це велике та важливе церковне свято.

Родинне коло, пишна вечеря та побажання миру, добра і злагоди – ось як українці відзначають Різдво. Традиційно оселі прикрашали хвоєю, віряни відвідували літургію у храмі, а діти отримували солодкі подарунки.

Світле свято Різдва Христового – день, який несе добро та благодать у кожну родину. Не забудьте привітати усіх близьких, друзів та колег. Для цього Факти ICTV публікують найкращі привітання з Різдвом у листівках.

Варто зазначити, що Різдво відзначається на державному рівні, а це означає, що на українців чекає тривалий вікенд. У 2022 році це світле свято припадає на п’ятницю. Офіційними вихідними днями будуть 7, 8 та 9 числа.

На Різдво прийнято готувати кутю, рецептів якої є безліч. Саме ця страва символізує жертву Богу, оскільки пшениця і мед є сакральною частиною святої вечори.

Як приготувати традиційну кутю на Різдво – читайте на Фактах ICTV.