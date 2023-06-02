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Рождество Иоанна Предтечи и День Петра и Павла: церковный календарь на июль 2023

2 июня 2023, 12:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Великдень, церква, Вербна неділя
Источник: Depositphotos

Во второй месяц лета не так много больших церковных праздников, однако несколько все же есть. В июле верующие будут отмечать Рождество Иоанна Предтечи, а также Апостолов Петра и Павла.

Приходится на этот период и окончание Петрова поста, начало которого в 2023 году — 12 июня.

Есть и другие православные даты во второй месяц лета, а потому мы решили составить детальный церковный календарь на июль 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться.

Список религиозных праздников на июль 2023

  • 2 июля — Всех святых украинского народа;
  • 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
  • 8 июля — Преподобномученицы Февронии девы;
  • 11 июля — Последний день Петрова поста;
  • 12 июля — Апостолов Петра и Павла (День Петра и Павла);
  • 13 июля — Собор славных и всехвальных 12 апостолов;
  • 18 июля — Иконы Божией Матери, именуемой Экономисса;
  • 26 июля — Собор Архангела Гавриила.

С православными праздниками на год можна ознакомиться в церковном календаре 2023. Так вы заранее будете знать, когда и какую дату чтят.

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