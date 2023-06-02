Во второй месяц лета не так много больших церковных праздников, однако несколько все же есть. В июле верующие будут отмечать Рождество Иоанна Предтечи, а также Апостолов Петра и Павла.

Приходится на этот период и окончание Петрова поста, начало которого в 2023 году — 12 июня.

Есть и другие православные даты во второй месяц лета, а потому мы решили составить детальный церковный календарь на июль 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться.

Список религиозных праздников на июль 2023

2 июля — Всех святых украинского народа;

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи ;

; 8 июля — Преподобномученицы Февронии девы;

11 июля — Последний день Петрова поста;

12 июля — А постолов Петра и Павла (День Петра и Павла) ;

; 13 июля — Собор славных и всехвальных 12 апостолов;

18 июля — Иконы Божией Матери, именуемой Экономисса;

26 июля — Собор Архангела Гавриила.

С православными праздниками на год можна ознакомиться в церковном календаре 2023. Так вы заранее будете знать, когда и какую дату чтят.