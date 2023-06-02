Во второй месяц лета не так много больших церковных праздников, однако несколько все же есть. В июле верующие будут отмечать Рождество Иоанна Предтечи, а также Апостолов Петра и Павла.
Приходится на этот период и окончание Петрова поста, начало которого в 2023 году — 12 июня.
Есть и другие православные даты во второй месяц лета, а потому мы решили составить детальный церковный календарь на июль 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться.
Список религиозных праздников на июль 2023
- 2 июля — Всех святых украинского народа;
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
- 8 июля — Преподобномученицы Февронии девы;
- 11 июля — Последний день Петрова поста;
- 12 июля — Апостолов Петра и Павла (День Петра и Павла);
- 13 июля — Собор славных и всехвальных 12 апостолов;
- 18 июля — Иконы Божией Матери, именуемой Экономисса;
- 26 июля — Собор Архангела Гавриила.
С православными праздниками на год можна ознакомиться в церковном календаре 2023. Так вы заранее будете знать, когда и какую дату чтят.