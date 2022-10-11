Лунный календарь ноября 2022 таит в себе огромное количество благоприятных и неблагоприятных дней. Активность спутника Земли влияет на все живое, в том числе и на людей, меняя их настроение, взгляды на некоторые вещи и происходящее вокруг них.

Именно поэтому рекомендуем ознакомиться с лунным календарем ноября 2022, чтобы быть в курсе всех изменений — как позитивных, так и негативных. К не самому лучшему периоду стоит подготовиться заранее, а на хорошие дни лучше перенести важные события в жизни.

Фазы Луны в ноябре 2022

1-7 ноября — растущая Луна.

9 ноября — полная Луна.

10-16 ноября — убывающая Луна.

24 ноября — новая Луна.

30 ноября — растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 ноября

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Первый день последнего месяца осени начнется благоприятно. Успех гарантирован для тех, кто хочет провести конференецию, или же воплотить свои идеи.

Лунный астропрогноз на 2 ноября

Довольно сложный день для общения со своими коллегами по работе. Займитесь теми делами, которые уже многое время откладывали на потом.

Лунный астропрогноз на 3 ноября

Нейтральный день, но будьте готовы к иллюзиям, которыми вас будут соблазнять плохие люди. Не ведитесь на сладкую ложь и не обостряйте конфликты — постарайтесь не реагировать на негатив.

Лунный астропрогноз на 4 ноября

Этот день отлично подойдет для активного отдыха. Поработать головой не получится — концентрация внимания будет даваться с большим трудом.

Лунный астропрогноз на 5 ноября

Этот день может привести к импульсивным решениям, которые ничем хорошим не закончатся. Важные переговоры могут сорваться из-за мелкой ссоры, поэтому старайтесь сохранять спокойствие.

Лунный астропрогноз на 6 ноября

Неблагоприятный день как для работы, так и для развития личной жизни. Лучше не ссориться с близкими, а потратить день на отдых и релакс — о плодотворности в этот период лучше забыть.

Лунный астропрогноз на 7 ноября

Неплохой день для тех, кто собирается делать крупные операции с финансами. Недвижимость, ценные бумаги — все это принесет прибыль в обозримом будущем.

Лунный астропрогноз на 8 ноября

Череда позитивных дней продолжается — сосредоточьтесь на финансах. Удача ждет сильных людей, поэтому нужно проявить инициативу.

Лунный астропрогноз на 9 ноября

Еще один благоприятный день — можно не заканчивать финансовые операции, и потратить немного времени на отказ от вредных привычек. Организм точно скажет за это спасибо.

Лунный астропрогноз на 10 ноября

Очень благоприятный день — денежные операции и интуиция принесут свои плоды. Долги исчезнут, а отличить врага от союзника будет куда проще.

Лунный астропрогноз на 11 ноября

Идеальный день для заключения брака. Также стоит заниматься теми делами, которые не требуют концентрации или затрат.

Лунный астропрогноз на 12 ноября

Нейтральный день, в который не стоит давать в долг. Есть вероятность, что этих денег не суждено больше увидеть.

Лунный астропрогноз на 13 ноября

Не самый лучший день — рекомендуется оставаться дома и посвятить все время себе. В идеале — полежать в ванной или размять суставы.

Лунный астропрогноз на 14 ноября

Относительно нейтральный день. Посвятите его монотонным действиям, и в этот период они не покажутся очень скучными.

Лунный астропрогноз на 15 ноября

Благоприятный день на средину месяца. Лучше отложить финансовые дела, но вот физическая активность очень приветствуется.

Лунный астропрогноз на 16 ноября

Довольно пассивное время — нейтральный день не должен расшатывать настроение, происходящее вокруг может показаться слегка вялым.

Лунный астропрогноз на 17 ноября

Благоприятный день — точно будут успешными любые банковские операции. Сделайте все, чтобы преумножить активы.

Лунный астропрогноз на 18 ноября

Еще один хороший день для финансовых операций. С этого момента можно увидеть плоды труда за ноябрь.

Лунный астропрогноз на 19 ноября

Самое время потратить активность на учебу. Процесс будет даваться легко, а голова при этом не будет забита ненужной информацией.

Лунный астропрогноз на 20 ноября

Не лучший день — стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь. Возможно, придется попрощаться с некоторыми людьми, которые должны остаться в прошлом.

Лунный астропрогноз на 21 ноября

Любая работа будет тяжело даваться — лучше всего заняться теми делами, которые давно откладывались.

Лунный астропрогноз на 22 ноября

Самый благоприятный день для начинаний. Попробуйте осуществить то, на что уже давно решались.

Лунный астропрогноз на 23 ноября

Самое время для принятия важных решений. На это потребуется вся ответственность и уверенность в успехе.

Лунный астропрогноз на 24 ноября

Очень благоприятный день — постарайтесь провести его максимально эффективно. Лучше встать пораньше, а лечь после выполнения всех поставленных задач.

Лунный астропрогноз на 25 ноября

День борьбы, агрессивности и напора. Не исключены обострения конфликтов даже между близкими людьми.

Лунный астропрогноз на 26 ноября

Не стоит ссориться с близкими под конец осени — зима после этого окажется не такой приятной, как хотелось бы.

Лунный астропрогноз на 27 ноября

Возможен прилив энергии, которая поможет выполнить даже самые трудные задания. Не поддавайтесь лени и займитесь делом.

Лунный астропрогноз на 28 ноября

Нейтральный день, который для многих не запомнится. Нужно принять рутину и просто прожить этот период.

Лунный астропрогноз на 29 ноября

Конец месяца запомнится многим благоприятными днями. Уделите внимания первостепенным задачам и своим близким — они обязательно ответят взаимностью.

Лунный астропрогноз на 30 ноября

Последний день ноября обещает быть плодотворным — сосредоточьтесь на важных задачах, и все точно получится.