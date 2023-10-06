Осень подходит к концу, и впереди нас ждет зима. Для многих это значит смена сезона, и активность Луны в это время особенно сильно влияет на нас — это касается даже здоровья.

К примеру, фазы Луны влияют даже на волосы — это стоит учитывать, если собираетесь обновить прическу или воспользоваться оздоровительными процедурами.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2023: когда лучше стричь волосы

В последнем месяце осени предостаточно дней для похода к мастеру ради стрижки или оздоровительных процедур.

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К примеру, календарь стрижек на ноябрь 2023 год можно открыть с 4 ноября. Астрологи утверждают, что это решение также позитивно скажется на здоровье.

Оздоровительные процедуры по укреплению лучше запланировать на 7 ноября. Для привлечения космической энергии стоит использовать металлические украшения для прически.

Стрижка 15 ноября придаст сил и здоровья волосам — если есть свободное время у мастера, то не упускайте момента и записывайтесь.

В какие дни нельзя стричь волосы в ноябре 2023

К счастью, неблагоприятный дней для обновления прически не так уж и много в лунном календаре стрижек. Крайне не рекомендуется укорачивать волосы 3 ноября. После этого шевелюра будет непослушной.

Избегайте также 12 ноября — день подходит для питания волос, оздоровительных процедур, но ничего кроме этого делать не стоит.

На конец месяца также приходится не самый удачный день — 30 ноября лучше отказаться, если нет идей кардинально изменить свою жизнь. Иначе, изменения могут не понравиться.

Благоприятные дни для смены имиджа в ноябре 2023

Менять имидж или соглашаться на смелые перемены можно только в самые благоприятные дни для стрижки в ноябре. Таких в ноябре всего несколько — 4, 16, 18 и 25 ноября. К примеру, на 25 ноября можно смело закрашивать седину, а на 18 число — химическую завивку, но саму прическу лучше выбирать обычную.

На другие даты лучше не выбирать новый покрас или просить мастера воплотить смелые идеи, о которых давно мечтали. Рекомендуется следовать советам лунного календаря стрижек, чтобы не навлечь беду и улучшить внешний вид.

Когда растущая Луна в ноябре 2023

Не секрет, что на растущую Луну живые организмы заряжаются энергией. Астрологи уверены, что и человеческое тело реагирует на фазу спутника, и в этот период даже волосы растут быстрее.

Так, растущая Луна в ноябре 2023 ожидается с 14 по 26 числа. Уже 27 ожидается в небе Полнолуние.