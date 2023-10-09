Черная пятница — одна из самых больших распродаж во всем мире. К ней готовятся многие магазины — как локальные, так и мировые бренды, которые заманивают покупателей скидками или уникальными предложениями.

Чтобы не упустить возможность сэкономить, нужно подготовиться заранее к Черной пятнице 2023. Когда Черная пятница и какие магазины будут делать скидки — читайте на Фактах ICTV.

Когда Черная пятница 2023 — дата

Всемирный день скидок берет свое начало в США, где Черная пятница тесно связанна с Днем благодарения. Так, традиционно индейку подают на стол в четвертый четверг ноября — в 2023 году это 24 ноября.

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Распродажи обычно проводят на следующий день — в этот раз 25 ноября. В целом, уникальные предложения на услуги и товары длятся несколько дней.

Где будут скидки на Черную пятницу 2023 — список магазинов

Распродажи затронут большинство крупных магазинов — это касается как оффлайн-точек, так и онлайн-площадок. Где будут скидки на Черную пятницу 2023 — вопрос довольно сложный, поскольку каждый магазин может устанавливать свои даты и условия.

Многие знают о китайской площадке, на которой можно купить почти все — о Черной пятнице 2023 Aliexpress также не забывает. Скидки будут 24-27 ноября, а уже 28 числа начнется Киберпонедельник.

Онлайн-площадка Amazon также порадует скидками — они начнут действовать уже утром 24 ноября и распространятся на большинство товаров, включая электронику.

На площадке eBay также будут скидки на Черную пятницу — они появятся уже 24 ноября и коснутся большинства товаров, которые предлагают местные продавцы.

Не только зарубежные онлайн-магазины на Черную пятницу 2023 будут предлагать хорошие условия для покупки. В Украине также будут скидки в большинстве крупных сетей, продающих товары для дома: Алло, Эпицентр, Розетка, Фокстрот, Comfy.

Следите за обновлениями на их сайтах — к примеру, в Алло скидки начнутся 18 ноября, а в Фокстрот — с 21 числа.

Будут ли особые скидки для военных на Черную пятницу 2023

Некоторые магазины предлагают и без Черной пятницы скидки для военнослужащих. Однако дополнительных особых условий не анонсируется. Перед покупкой рекомендуется лично спросить у продавца, предоставляются ли скидки для военных на Черную пятницу.