14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. А это означает, что впереди длинные выходные — четыре дня подряд.

Наверняка каждый уже строит планы — думает, куда поехать или пойти, ведь такое количество выходных выпадает нечасто. Кроме того, 14 октября еще отмечают День украинского казачества и Покрову Пресвятой Богородицы.

Факты ICTV собрали разнообразные мероприятия, чтобы вы смогли заранее придумать, куда пойти на День защитников и защитниц в Киеве.

Мир великанов

Если вы еще не успели посетить Мир великанов, тогда смело отправляйтесь туда. Эта уникальная технологическая выставка будет интересна не только детям, но и взрослым.

Добрые и злые гиганты из книг и фильмов говорят голосами украинских звезд, например, Павла Зиброва, Ольги Сумской и мэра Киева Виталия Кличко.

Аналогов ей нет во всем мире, поэтому до 31 октября есть все шансы посетить это уникальное место. Детальнее о выставке Мир великанов — читайте в нашем материале.

Адрес: Голосеевский проспект, 61

Время: 10.00-20.00

Цена билета: детский и льготный — 150 грн, взрослый — 200 грн

Гончарное мастерство

Для любителей рукоделия — мастер-класс Гончарное мастерство. В арт-студии мастера и преподаватели поделятся с вами своими знаниями, расскажут и покажут все тонкости работы на гончарном круге.

Стоит отметить, что на мастер-класс нужно записываться заранее, если же мест не осталось, можете пойти в любой другой день. Также рекомендуется одевать удобную одежду.

Адрес: ул. Бастионная

Время: 17.15 (продолжительность 1,5 часа)

Цена билета: 300 грн

Рок-опера Тарас Бульба

Интерпретация культовой повести Николая Гоголя в стиле рок-оперы. Концерт на два отделения в исполнении музыкального проекта RADZ, с участием оркестра Виртуозы Киева.

Если вы любитель рока и классики, тогда вам точно понравится это необычное сочетание.

Адрес: Национальный центр Александра Довженко, Сцена 6

Время: 19.00

Цена билета: 200-400 грн

Стендап и вино

Прекрасная возможность провести вечер в компании друзей, насладиться бокалом вина и посмеяться. На сцене перед зрителями появятся три комика — Анастасия Дерская, Сергей Степанисько и Максим Коновалов.

Кроме того, выступление пройдет в культовом баре 32JazzClub.

Адрес: ул. Воздвиженская, 32

Время: 20.00

Цена билета: 350-590 грн

Империя ангелов

Получить эмоциональный нокдаун, понаблюдать за сплетением глубокой философии и тонкой иронии, насладиться профессиональной игрой — все это можно объединить, посетив известный спектакль Империя ангелов.

В основе постановки — сюжет книги-бестселлера Бернара Вербера, тираж которой превысил 10 млн экземпляров.

Адрес: ул. Архитектора Городецкого, 1-3/ 11

Время: 19.30

Цена билета: 250-490 грн