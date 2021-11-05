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День святого Николая и апостола Андрея: церковный календарь на декабрь 2021

5 ноября 2021, 19:07 Євгенія Шапоренко
День святого Николая и апостола Андрея: церковный календарь на декабрь 2021
Источник: Depositphotos

Церковный календарь на декабрь 2021 года изобилует праздниками. В частности, в этом месяце православные верующие чтят великую мученицу Екатерину и Святителя Николая Чудотворца.

Более того, в декабре верующие должны соблюдать рождественский пост, который начинается 28 ноября, а закончится 6 января 2022 года.

Церковный календарь на декабрь 2021:

  • 1 декабря – поминают мучеников Платона и Романа.
  • 2 декабря – почитание Авдия, наделенного даром пророка.
  • 3 декабря – Предпраздник Введения Божией Матери в храм.
  • 6 декабря – поминают Григория святителя.
  • 7 декабря – чтят великую мученицу Екатерину.
  • 8 декабря – День памяти Климента Римского.
  • 10 декабря – служение в честь иконы Богородицы Знамения.
  • 11 декабря – вспоминают исповедника Стефана.
  • 12 декабря – вспоминают 370 мучеников.
  • 13 декабря – День апостола Андрея.
  • 14 декабря – почитают праведника Филарета.
  • 16 декабря – памятный день Софии, названной предсказательницей.
  • 17 декабря — Великомученицы Варвары.
  • 18 декабря – чтят преподобного Савву.
  • 19 декабря – чествуют Святителя Николая Чудотворца.
  • 20 декабря – поминают преподобных Нила и Антония.
  • 22 декабря – вспоминают Стефана Новосеятеля.
  • 22 декабря — зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.
  • 23 декабря – почитание святителя Иосафа.
  • 24 декабря – памятный день Никона и Данила.
  • 25 декабря – вспоминают Спиридона святителя.
  • 26 декабря – вспоминают Аркадия Вяземского.
  • 27 декабря – вспоминают мученика Николая.
  • 28 декабря – Собор Крымских святых.
  • 29 декабря – почитают Софию Суздальскую
  • 30 декабря – поминают Данилу, названного предсказателем.
  • 31 декабря – День праведника Симеона.
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Теги
День Святого Миколая , Календар , Свято
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