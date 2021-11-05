Церковный календарь на декабрь 2021 года изобилует праздниками. В частности, в этом месяце православные верующие чтят великую мученицу Екатерину и Святителя Николая Чудотворца.

Более того, в декабре верующие должны соблюдать рождественский пост, который начинается 28 ноября, а закончится 6 января 2022 года.

Церковный календарь на декабрь 2021: