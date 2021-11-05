Церковный календарь на декабрь 2021 года изобилует праздниками. В частности, в этом месяце православные верующие чтят великую мученицу Екатерину и Святителя Николая Чудотворца.
Более того, в декабре верующие должны соблюдать рождественский пост, который начинается 28 ноября, а закончится 6 января 2022 года.
Церковный календарь на декабрь 2021:
- 1 декабря – поминают мучеников Платона и Романа.
- 2 декабря – почитание Авдия, наделенного даром пророка.
- 3 декабря – Предпраздник Введения Божией Матери в храм.
- 6 декабря – поминают Григория святителя.
- 7 декабря – чтят великую мученицу Екатерину.
- 8 декабря – День памяти Климента Римского.
- 10 декабря – служение в честь иконы Богородицы Знамения.
- 11 декабря – вспоминают исповедника Стефана.
- 12 декабря – вспоминают 370 мучеников.
- 13 декабря – День апостола Андрея.
- 14 декабря – почитают праведника Филарета.
- 16 декабря – памятный день Софии, названной предсказательницей.
- 17 декабря — Великомученицы Варвары.
- 18 декабря – чтят преподобного Савву.
- 19 декабря – чествуют Святителя Николая Чудотворца.
- 20 декабря – поминают преподобных Нила и Антония.
- 22 декабря – вспоминают Стефана Новосеятеля.
- 22 декабря — зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.
- 23 декабря – почитание святителя Иосафа.
- 24 декабря – памятный день Никона и Данила.
- 25 декабря – вспоминают Спиридона святителя.
- 26 декабря – вспоминают Аркадия Вяземского.
- 27 декабря – вспоминают мученика Николая.
- 28 декабря – Собор Крымских святых.
- 29 декабря – почитают Софию Суздальскую
- 30 декабря – поминают Данилу, названного предсказателем.
- 31 декабря – День праведника Симеона.