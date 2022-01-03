Выходные в Украине в 2022 году стартуют с первых дней, так как Новый год мы будем праздновать с 1 по 3 января.
Всего в году у украинцев 116 официальных выходных дней: 105 — обычные субботы и воскресенья, 11 — государственные праздники.
Список государственных праздников Украины:
- 1 января – Новый год;
- 7 января – Рождество Христово (по григорианском календарю);
- 8 марта – Международный женский день;
- 24 апреля – Пасха;
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 12 июня – Троица;
- 28 июня – День Конституции;
- 24 августа – День Независимости;
- 14 октября – День защитников и защитниц;
- 25 декабря – Рождество Христово (по юлианскому календарю).
Перенос выходных и рабочих дней
Согласно украинскому законодательству, если праздник совпадает с выходным днем, то выходной переносится на ближайший рабочий день недели.
8 марта в 2022 году приходится на вторник, но власти решили сделать для украинцев долгие выходные (с 5 по 8 марта). Поэтому выходной за 7 число придется отработать 12 марта, в субботу.
Точно так же рабочий день 27 июня, который выпадает на понедельник перед Днем Конституции, переносится на 2 июля.
Кроме того, 6 января, 12 марта, 2 июля, 23 августа и 13 октября продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.