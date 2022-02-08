Когда вы думаете о новой прическе, в голове сразу всплывает актуальный вопрос — насколько она подойдет именно вам. Поэтому, просматривая трендовые прически на 2022 год, следует помнить, что выбор нужно останавливать на той, которая будет подчеркивать черты вашего лица.

Факты ICTV вместе со стилистом по прическам Екатериной Иваницкой разобрались, какие прически модные в 2022 году и к какому типу лица они лучше всего подойдут.

По словам Екатерины, обладательницам овального типа действительно подходит большинство причесок. Избегать следует только тех, которые визуально удлиняют лицо.

Чтобы приблизить круглую форму к условно-идеальной овальной, нужно затемнить виски и зону под скулами. Так круглое лицо будет казаться уже.

— Выделим некоторые варианты стильных причесок, как на каждый день, так и для вечерних образов, — сказала стилист.

В моде все так же остаются прически натуральные, не сложные, по типу — сделала сама. Однако не стоит их путать с неряшливыми, прорабатывайте текстуру с помощью стайлинга и горячих инструментов. Так, например, стоит рассмотреть природные кудряшки.

— Пользуемся увлажняющими, разглаживающими средствами, чтобы прическа была естественной, но ухоженной, — подчеркнула Екатерина.

Стильными и модными уже не один год считаются голливудские локоны, ретро, а также локоны с пляжным эффектом.

Обратить внимание стоит и на укладки с собранными волосами — пучки, ракушки, волосы, собранные заколкой-крабиком. Все это в 2022 году также актуально. Экспериментируем с текстурой — гладкая и небрежная.

Насчет хвостов, отдавать предпочтение стоит высоким, гладким, низким и сдержанным. Также актуально — заплести тугую косу.

Стилист отметила, что прическа подчеркивает ваш стиль, но не стоит забывать о полноценном образе.