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Сочельник у западных христиан: традиции праздника

24 декабря 2021, 09:33
София Телишевская
Рождество, Новый год
Источник: Pexels

Традиционно, вечером 24 декабря, отмечают Сочельник – преддверие Рождества. Сегодня принято собираться за праздничным столом всей семьей.

В этот день подают блюдо наподобие кутьи — сочиву, которая готовится из заранее подготовленных и хорошо пропаренных круп, злаковых, обычно приправленных медом или сухофруктами.

Стол в Сочельник не ограничивается основным блюдом. Хотя есть в этот день рекомендуется лишь раз – после вечернего богослужения. К столу поются лишь постные блюда.

Традиции на рождественский Сочельник у западных христиан:

  • Сочельник — это семейный праздник, и вся семья старается собраться в этот день за одним праздничным столом.
  • Праздничный ужин состоит из постных блюд.
  • Хозяйка старается, чтобы на столе стояло 12 постных блюд по числу апостолов Иисуса Христа.
  • Блюдо с освященным пресным хлебом — рождественскими облатками, помещают в центре стола.
  • Перед началом трапезы принято читать отрывок из Евангелия от Святого Луки о Рождестве Христа и общую семейную молитву.
  • Принято оставлять за столом одно свободное место для случайного гостя. Любой пришедший в этот день гость будет посажен за семейный стол и принят как член семьи в память о тех родных, которых уже нет рядом.
  • Во время ужина присутствующие обмениваются облатками.

Облатки — это пластинки пресного хлеба с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание.

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