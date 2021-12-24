Сочельник у западных христиан: традиции праздника

Традиционно, вечером 24 декабря, отмечают Сочельник – преддверие Рождества. Сегодня принято собираться за праздничным столом всей семьей.
В этот день подают блюдо наподобие кутьи — сочиву, которая готовится из заранее подготовленных и хорошо пропаренных круп, злаковых, обычно приправленных медом или сухофруктами.
Стол в Сочельник не ограничивается основным блюдом. Хотя есть в этот день рекомендуется лишь раз – после вечернего богослужения. К столу поются лишь постные блюда.
Традиции на рождественский Сочельник у западных христиан:
- Сочельник — это семейный праздник, и вся семья старается собраться в этот день за одним праздничным столом.
- Праздничный ужин состоит из постных блюд.
- Хозяйка старается, чтобы на столе стояло 12 постных блюд по числу апостолов Иисуса Христа.
- Блюдо с освященным пресным хлебом — рождественскими облатками, помещают в центре стола.
- Перед началом трапезы принято читать отрывок из Евангелия от Святого Луки о Рождестве Христа и общую семейную молитву.
- Принято оставлять за столом одно свободное место для случайного гостя. Любой пришедший в этот день гость будет посажен за семейный стол и принят как член семьи в память о тех родных, которых уже нет рядом.
- Во время ужина присутствующие обмениваются облатками.
Облатки — это пластинки пресного хлеба с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание.