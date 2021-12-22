Уже совсем скоро католики будут отмечать Рождество, которое приходится на 25 декабря. Чтобы в 2021 году привлечь в домашний очаг удачу и благополучие, нужно придерживаться примет и запретов.

Какие приметы и запреты существуют на католическое Рождество 2021 — читайте в материале Фактов ICTV.

Ровно в 12 ночи 25 декабря хозяин дома должен открыть окно — нужно впустить Рождество в свое жилище. Также нужно украсить семейный очаг обязательными атрибутами праздника — рождественские свечи для защиты от холода и сил тьмы, а также рождественский венок – он оберегает от злых духов. Традиционно, его вешают на входную дверь.

В Рождество также существуют и запреты. Наши предки считали, что заниматься рукоделием не стоит — есть вероятность потерять зрение или слух. Лучше отложить всю домашнюю рутину на потом, или сделать все заранее.

Также нельзя охотиться — если добытчик отправится в лес – замерзнет или станет едой того зверя, на которого собирался охотиться.

Категорически запрещено встречать Рождество в старой одежде — весь год будет преследовать неудача. Черную одежду лучше отложить на потом, даже если она прямиком из магазина.

Приметы на католическое Рождество 2021

Следят в этот день и за погодой.

Метель в канун Рождества – к ранней листве.

Если Рождество теплое – весна холодная.

Сильные холода на праздник – к богатому урожаю.

Снег на Рождество – год будет удачным.

На католическое Рождество также принято готовить традиционные блюда — гусь с яблоками, капрезе и праздничный пирог. Самое время подготовить ингредиенты к праздничному столу, а также запастись рецептами. Как легко и вкусно приготовить рождественские блюда в 2021 году — читайте в материале Фактов ICTV.