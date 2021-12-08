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Рождество и Татьянин день: календарь праздников на январь 2022

8 декабря 2021, 14:48
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Рождество и Татьянин день: календарь праздников на январь 2022
Источник: Pexels

В январе 2022 года украинцы отметят много государственных и православных праздников, благодаря которым получат дополнительные выходные дни.

Первая половина января — это время новогодних и рождественский праздников, среди которых Новый год, Рождество Христово, Крещение Господне и другие.

Профессиональные праздники отметят работники контрольно-ревизионной службы Украины, работники таможни и ювелиры.

Поводом для празднования станет и День студента, Татьянин день и День Соборности и Свободы Украины. В общем в январе украинцев ждет 19 рабочих дней и 12 официальных выходных.

Календарь праздников на январь 2022 — список

  • 1 января — Новый год;
  • 3 января — День рождения соломинки для коктейлей;
  • 4 января — День Ньютона;
  • 6 января — Сочельник;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 11 января — Международный день Спасибо;
  • 14 января — Старый Новый год;
  • 16 января — Всемирный день The Beatles, День ледовара;
  • 17 января — День детских изобретений;
  • 19 января — Крещение Господне (Богоявление);
  • 20 января — День Автономной Республики Крым;
  • 21 января — Международный день объятий;
  • 22 января — День Соборности и Свободы Украины;
  • 23 января — День ручного письма;
  • 24 января — Международный день эскимо;
  • 25 января — Татьянин день, День студента;
  • 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины;
  • 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;
  • 28 января — Международный день защиты персональных данных;
  • 29 января — День памяти героев Крут;
  • 30 января — Международный день без интернета;
  • 31 января —  Междyнародный день ювелира.
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Календарь , Свята
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