В январе 2022 года украинцы отметят много государственных и православных праздников, благодаря которым получат дополнительные выходные дни.

Первая половина января — это время новогодних и рождественский праздников, среди которых Новый год, Рождество Христово, Крещение Господне и другие.

Профессиональные праздники отметят работники контрольно-ревизионной службы Украины, работники таможни и ювелиры.

Поводом для празднования станет и День студента, Татьянин день и День Соборности и Свободы Украины. В общем в январе украинцев ждет 19 рабочих дней и 12 официальных выходных.

Календарь праздников на январь 2022 — список

1 января — Новый год;

3 января — День рождения соломинки для коктейлей;

4 января — День Ньютона;

6 января — Сочельник;

7 января — Рождество Христово;

11 января — Международный день Спасибо;

14 января — Старый Новый год;

16 января — Всемирный день The Beatles, День ледовара;

17 января — День детских изобретений;

19 января — Крещение Господне (Богоявление);

20 января — День Автономной Республики Крым;

21 января — Международный день объятий;

22 января — День Соборности и Свободы Украины;

23 января — День ручного письма;

24 января — Международный день эскимо;

25 января — Татьянин день, День студента;

26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины;

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;

28 января — Международный день защиты персональных данных;

29 января — День памяти героев Крут;

30 января — Международный день без интернета;

31 января — Междyнародный день ювелира.

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