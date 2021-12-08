В январе 2022 года украинцы отметят много государственных и православных праздников, благодаря которым получат дополнительные выходные дни.
Первая половина января — это время новогодних и рождественский праздников, среди которых Новый год, Рождество Христово, Крещение Господне и другие.
Профессиональные праздники отметят работники контрольно-ревизионной службы Украины, работники таможни и ювелиры.
Поводом для празднования станет и День студента, Татьянин день и День Соборности и Свободы Украины. В общем в январе украинцев ждет 19 рабочих дней и 12 официальных выходных.
Календарь праздников на январь 2022 — список
- 1 января — Новый год;
- 3 января — День рождения соломинки для коктейлей;
- 4 января — День Ньютона;
- 6 января — Сочельник;
- 7 января — Рождество Христово;
- 11 января — Международный день Спасибо;
- 14 января — Старый Новый год;
- 16 января — Всемирный день The Beatles, День ледовара;
- 17 января — День детских изобретений;
- 19 января — Крещение Господне (Богоявление);
- 20 января — День Автономной Республики Крым;
- 21 января — Международный день объятий;
- 22 января — День Соборности и Свободы Украины;
- 23 января — День ручного письма;
- 24 января — Международный день эскимо;
- 25 января — Татьянин день, День студента;
- 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины;
- 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;
- 28 января — Международный день защиты персональных данных;
- 29 января — День памяти героев Крут;
- 30 января — Международный день без интернета;
- 31 января — Междyнародный день ювелира.
Церковный календарь на январь 2022 года включает в себя праздники и важные события для верующих. Каких святых будут чествовать во второй месяц зимы — читайте на Фактах ICTV.