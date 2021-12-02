Церковный календарь на январь 2022 года пестрит праздниками и важными событиями для верующих. В частности, речь идет о Рождестве, которое отмечают по григорианскому календарю. 7 января — это еще и государственный выходной.

Кроме того, до Сочельника (6 января) еще продлится Рождественский пост.

19 января украинцы отправятся прыгать в прорубь. Такая традиция сложилась у нас на Крещение.

Также в январе будут чествовать многих святых.

Календарь церковных праздников на январь 2022: