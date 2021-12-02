Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Свята в Україні

Рождество, Крещение и Обрезание Господне: церковный календарь на январь 2022

2 декабря 2021, 15:57
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Рождество, Крещение и Обрезание Господне: церковный календарь на январь 2022

Церковный календарь на январь 2022 года пестрит праздниками и важными событиями для верующих. В частности, речь идет о Рождестве, которое отмечают по григорианскому календарю. 7 января — это еще и государственный выходной.

Кроме того, до Сочельника (6 января) еще продлится Рождественский пост.

19 января украинцы отправятся прыгать в прорубь. Такая традиция сложилась у нас на Крещение.

Также в январе будут чествовать многих святых.

Календарь церковных праздников на январь 2022:

  • 1 января — Преподобного Илии Муромца.
  • 2 января — День памяти святого Иоанна Кронштадтского.
  • 3 января — День памяти Святителя Петра.
  • 4 января — Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
  • 5 января — Святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
  • 6 января — Рождественский сочельник; Преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии.
  • 7 января — Рождество Христово. 
  • 8 января — Собор Пресвятой Богородицы.
  • 10 января — День памяти 20 тыс. мучеников.
  • 14 января — Обрезание Господне, День памяти святителя Василия Великого.
  • 15 января — День памяти святого Серафима Саровского.
  • 18 января — Крещенский сочельник.
  • 19 января — Богоявление, или Крещение Господне.
  • 20 января — Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • 23 января — День памяти святителя Григория, епископа Нисского.
  • 25 января — День памяти святой мученицы Татианы.
  • 27 января — День памяти равноапостольной Нины.
  • 29 января — День поклонения честным веригам апостола Петра.
  • 31 января — День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, а также преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
Читайте также:
Рождество, Крещение и Обрезание Господне: церковный календарь на январь 2022Выходные на Новый год и Рождество 2022: когда и сколько будут отдыхать украинцы

Теги
Календарь
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка