Церковный календарь на январь 2022 года пестрит праздниками и важными событиями для верующих. В частности, речь идет о Рождестве, которое отмечают по григорианскому календарю. 7 января — это еще и государственный выходной.
Кроме того, до Сочельника (6 января) еще продлится Рождественский пост.
19 января украинцы отправятся прыгать в прорубь. Такая традиция сложилась у нас на Крещение.
Также в январе будут чествовать многих святых.
Календарь церковных праздников на январь 2022:
- 1 января — Преподобного Илии Муромца.
- 2 января — День памяти святого Иоанна Кронштадтского.
- 3 января — День памяти Святителя Петра.
- 4 января — Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
- 5 января — Святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
- 6 января — Рождественский сочельник; Преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии.
- 7 января — Рождество Христово.
- 8 января — Собор Пресвятой Богородицы.
- 10 января — День памяти 20 тыс. мучеников.
- 14 января — Обрезание Господне, День памяти святителя Василия Великого.
- 15 января — День памяти святого Серафима Саровского.
- 18 января — Крещенский сочельник.
- 19 января — Богоявление, или Крещение Господне.
- 20 января — Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 23 января — День памяти святителя Григория, епископа Нисского.
- 25 января — День памяти святой мученицы Татианы.
- 27 января — День памяти равноапостольной Нины.
- 29 января — День поклонения честным веригам апостола Петра.
- 31 января — День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, а также преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.