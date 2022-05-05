В июне 2022 года украинцы отметят много государственных и православных праздников. На начало месяца приходится День защиты детей, а на 12 число — Троица.
В период военного положения дополнительные выходные в связи с праздниками отменяются, поэтому высокая вероятность что изменения скажутся и на государственных праздниках — речь идет о Троице и Дне Конституции Украины.
Календарь праздников на июнь 2022 — список
- 1 июня — День защиты детей;
- 4 июня — Международный дeнь невинных детей — жертв агрессии, День хозяйственных судов;
- 5 июня — День работников местной промышленности, День работников водного хозяйства, Всемирный день окружающей среды;
- 6 июня — День журналиста;
- 8 июня — Всемирный день океанов;
- 12 июня — Троица, День работников легкой промышленности, День работников фондового рынка;
- 14 июня — Всемирный день донора крови;
- 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой;
- 19 июня — День медицинского работника, День фермера, День отца;
- 20 июня — Всемирный день беженцев;
- 22 июня — День скорби и оказания почеcтей памяти жертв войны в Украине;
- 23 июня — День государственной службы ООН, День государственной службы Украины;
- 25 июня — День таможенника Украины;
- 26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота, День молодежных и детских общественных организаций, День молодежи;
- 28 июня — День Конституции Украины.