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Троица и День Конституции Украины: календарь праздников на июнь 2022

5 мая 2022, 11:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Троица и День Конституции Украины: календарь праздников на июнь 2022

В июне 2022 года украинцы отметят много государственных и православных праздников. На начало месяца приходится День защиты детей, а на 12 число — Троица.

В период военного положения дополнительные выходные в связи с праздниками отменяются, поэтому высокая вероятность что изменения скажутся и на государственных праздниках — речь идет о Троице и Дне Конституции Украины.

Календарь праздников на июнь 2022 — список

  • 1 июня — День защиты детей;
  • 4 июня — Международный дeнь невинных детей — жертв агрессии, День хозяйственных судов;
  • 5 июня — День работников местной промышленности, День работников водного хозяйства, Всемирный день окружающей среды;
  • 6 июня — День журналиста;
  • 8 июня — Всемирный день океанов;
  • 12 июня — Троица, День работников легкой промышленности, День работников фондового рынка;
  • 14 июня — Всемирный день донора крови;
  • 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой;
  • 19 июня — День медицинского работника, День фермера, День отца;
  • 20 июня — Всемирный день беженцев;
  • 22 июня — День скорби и оказания почеcтей памяти жертв войны в Украине;
  • 23 июня — День государственной службы ООН, День государственной службы Украины;
  • 25 июня — День таможенника Украины;
  • 26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота, День молодежных и детских общественных организаций, День молодежи;
  • 28 июня — День Конституции Украины.
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