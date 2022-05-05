В июне 2022 года украинцы отметят много государственных и православных праздников. На начало месяца приходится День защиты детей, а на 12 число — Троица.

В период военного положения дополнительные выходные в связи с праздниками отменяются, поэтому высокая вероятность что изменения скажутся и на государственных праздниках — речь идет о Троице и Дне Конституции Украины.

Календарь праздников на июнь 2022 — список