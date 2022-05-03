Церковный календарь на июнь 2022 года насчитывает несколько больших праздников для христиан, в частности, Вознесение Господне и Троицу.

Не менее важная дата – Троицкая поминальная суббота. Этот день все православные верующие посвящают молитвам за умерших близких, родственников и знакомых. Также в июне начинается Петров пост, который продлится до 11 июля.

Список церковных праздников в июне 2022: