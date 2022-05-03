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Вознесение Господне и Троица: церковный календарь на июнь 2022

3 мая 2022, 11:00
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
церква

Церковный календарь на июнь 2022 года насчитывает несколько больших праздников для христиан, в частности, Вознесение Господне и Троицу.

Не менее важная дата – Троицкая поминальная суббота. Этот день все православные верующие посвящают молитвам за умерших близких, родственников и знакомых. Также в июне начинается Петров пост, который продлится до 11 июля.

Список церковных праздников в июне 2022:

  • 1 июня – святого мученика Патрикия, епископа Прусского;
  • 2 июня – Вознесение Господне;
  • 3 июня – День царя Константина и матери его царицы Елены, День Владимирской иконы Божией Матери;
  • 4 июня – мученика Василиска;
  • 5 июня – Святых отцов I Вселенского Собора;
  • 6 июня – преподобного Симеона Дивногорца, Никиты Переяслав;
  • 7 июня – Третье отыскание главы Иоанна Предтечи. Святителя Иннокентия Херсонского;
  • 8 июня – апостолов от 70-ти Карпа и Алфея;
  • 9 июня – мученика Терапонта, еп. Сардейского;
  • 10 июня – Предание Вознесения, преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского;
  • 11 июня — Троицкая родительская суббота. Поминовение покойных Святителя Луки Симферопольского;
  • 12 июня – Троица (День Святой Троицы). Пятидесятница;
  • 13 июня – День Святого Духа. Троицкая неделя (продлится до 19 июня);
  • 14 июня – мученика Юстина, философа;
  • 15 июня – святого Никифора, патр. Цареградского;
  • 16 июня – мученика Лукилиана и тех, что с ним;
  • 17 июня – святого Митрофана, патр. Цареградского;
  • 18 июня – священномученика Доротея, еп. Тирского;
  • 19 июня – День всех святых. Окончание Троицкой недели;
  • 20 июня — Петров пост (будет длиться до 11 июля);
  • 21 июня – перенос мощей великомученика Теодора Тирона;
  • 22 июня – Кириллов день;
  • 23 июня – священномученика Тимотея, епископа Прусского;
  • 24 июня – апостолов Вартоломея и Варнавы;
  • 25 июня – преподобная Онуфрия Великого и Петра Атонского;
  • 26 июня – всех святых земли Украинской;
  • 27 июня – священномученика Николая Чарнецкого, мученика Емельяна Ковча, пророка Елисея, святого Мефодия;
  • 28 июня – святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всея Руси-Украины;
  • 29 июня – святителя Тихона, епископа Аматунского;
  • 30 июня – мучеников Мануила, Савела и Измаила.
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Теги
Календарь, Церковні свята
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