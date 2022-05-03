Церковный календарь на июнь 2022 года насчитывает несколько больших праздников для христиан, в частности, Вознесение Господне и Троицу.
Не менее важная дата – Троицкая поминальная суббота. Этот день все православные верующие посвящают молитвам за умерших близких, родственников и знакомых. Также в июне начинается Петров пост, который продлится до 11 июля.
Список церковных праздников в июне 2022:
- 1 июня – святого мученика Патрикия, епископа Прусского;
- 2 июня – Вознесение Господне;
- 3 июня – День царя Константина и матери его царицы Елены, День Владимирской иконы Божией Матери;
- 4 июня – мученика Василиска;
- 5 июня – Святых отцов I Вселенского Собора;
- 6 июня – преподобного Симеона Дивногорца, Никиты Переяслав;
- 7 июня – Третье отыскание главы Иоанна Предтечи. Святителя Иннокентия Херсонского;
- 8 июня – апостолов от 70-ти Карпа и Алфея;
- 9 июня – мученика Терапонта, еп. Сардейского;
- 10 июня – Предание Вознесения, преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского;
- 11 июня — Троицкая родительская суббота. Поминовение покойных Святителя Луки Симферопольского;
- 12 июня – Троица (День Святой Троицы). Пятидесятница;
- 13 июня – День Святого Духа. Троицкая неделя (продлится до 19 июня);
- 14 июня – мученика Юстина, философа;
- 15 июня – святого Никифора, патр. Цареградского;
- 16 июня – мученика Лукилиана и тех, что с ним;
- 17 июня – святого Митрофана, патр. Цареградского;
- 18 июня – священномученика Доротея, еп. Тирского;
- 19 июня – День всех святых. Окончание Троицкой недели;
- 20 июня — Петров пост (будет длиться до 11 июля);
- 21 июня – перенос мощей великомученика Теодора Тирона;
- 22 июня – Кириллов день;
- 23 июня – священномученика Тимотея, епископа Прусского;
- 24 июня – апостолов Вартоломея и Варнавы;
- 25 июня – преподобная Онуфрия Великого и Петра Атонского;
- 26 июня – всех святых земли Украинской;
- 27 июня – священномученика Николая Чарнецкого, мученика Емельяна Ковча, пророка Елисея, святого Мефодия;
- 28 июня – святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всея Руси-Украины;
- 29 июня – святителя Тихона, епископа Аматунского;
- 30 июня – мучеников Мануила, Савела и Измаила.