С 1 сентября ПЦУ перешла на новый календарь. Теперь важные даты верующие отмечают за новоюлианским стилем. Изменения коснулись только неподвижных праздников — они сместились на 13 дней назад.

Так, например, дата празднования изменилась у Успения Пресвятой Богородицы, Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвиження Хреста Господнього и многих других. Во второй месяц осени также есть праздники, которые верующие теперь будут отмечать по новым датам, по этому случаю Факты ICTV составили церковный календарь на октябрь 2023, чтобы вы могли с ним ознакомиться.

Список религиозных праздников на октябрь 2023

1 октября (вместо 14 октября) — Покров Пресвятой Богородицы

8 октября — преподобной Пелагии

10 октября — святых мучеников Евлампия и Евлампии

15 октября — святых отцов VII Вселенского собора

20 октября — святого великомученика Артемия

26 октября — святого великомученика Димитрия Мироточця

27 октября — святого мученика Нестора

29 октября — святой мученицы Анастасии

30 октября — святого священномученика Зиновия и сестры его Зиновии

Первое время может быть непривычно, ведь к новым датам нужно приспособиться, а потому приходам, которые еще не готовы к такому шагу, разрешили жить по юлианскому календарю до 2025 года.