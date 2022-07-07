В ночь с 6 на 7 июля в Украине отмечают день Ивана Купала. Древний праздник принес с собой огромное количество обрядов, а ангел хранитель помогает верующим и заступается за их души и тела.

На 7 июля приходится день ангела Ивана — стоит поздравить своих знакомых, у которых наступили именины.

Значения имени Иван

Известно, имя Иван происходит из древнеиудейского имени Иоанн и означает помилован Богом, милость Божья, подарок Божий. Носители этого имени под постоянным присмотром высших сил, которые могут выручить в трудную минуту.

Сейчас смотрят

На латыни имя Иван читается как Айван. Мода на это имя распространилась во второй половине XX века — в основном, в португалоязычных и испаноязычных странах. Там Иван стал аналогом Хуану и Жану.

Сам по себе Иван зачастую добропорядочный и спокойный. Любит работу, и никогда не попросит деньги в долг — он заработает на нужды самостоятельно.

Поздравления с днем ангела Ивана в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии, а также напомнят о важности их имени.

***

Праздник твой, Иван, настал,

И я искренне желаю,

Чтоб от счастья ты сиял,

Шел вперед, не унывая!

Пусть тебя судьбы зигзаг

Приведёт к мечте, петляя,

И всё в жизни будет так,

Как ты сам того желаешь!

***

С праздником тебя, Иван!

Будь доволен, сыт и пьян,

Весел будь и шаловлив,

Остроумен и игрив!

Тосты звучно говори,

Барышень легко кадри,

Чтобы страсти — ураган.

В центре будь всегда, Иван!

***

Пожелать хочу, Иван,

Чтоб к тебе без остановки

Деньги сыпались в карман,

Счастье мчалось без страховки!

С бриллиантами часы

Чтоб запястье украшали,

А печаль и недосып

Шустро мимо прошагали!

***

Пожелаем мы Ивану

Вечно быть здоровым,

Посмотреть на мир большой

Взглядом свежим, новым!

Отыскать свой уголок

Счастья, вдохновения,

Заражать людей вокруг

Отличным настроеньем!

***

Будь, Иван, всегда счастливым,

Сильным, умным и успешным,

И судьбой своей любимым,

И задорным, и беспечным!

Пусть все планы воплотятся,

Смех звенит легко, свободно,

Чтобы жить и улыбаться —

И в любом пути, и дома!

***

Июль порадует украинцев не только огромным количеством именин, но и профессиональными праздниками. В этом месяце свой день будут отмечать рыбаки, бортпроводники и тренеры. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.