В ночь с 6 на 7 июля в Украине отмечают день Ивана Купала. Древний праздник принес с собой огромное количество обрядов, а ангел хранитель помогает верующим и заступается за их души и тела.
На 7 июля приходится день ангела Ивана — стоит поздравить своих знакомых, у которых наступили именины.
Значения имени Иван
Известно, имя Иван происходит из древнеиудейского имени Иоанн и означает помилован Богом, милость Божья, подарок Божий. Носители этого имени под постоянным присмотром высших сил, которые могут выручить в трудную минуту.
На латыни имя Иван читается как Айван. Мода на это имя распространилась во второй половине XX века — в основном, в португалоязычных и испаноязычных странах. Там Иван стал аналогом Хуану и Жану.
Сам по себе Иван зачастую добропорядочный и спокойный. Любит работу, и никогда не попросит деньги в долг — он заработает на нужды самостоятельно.
Поздравления с днем ангела Ивана в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии, а также напомнят о важности их имени.
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Праздник твой, Иван, настал,
И я искренне желаю,
Чтоб от счастья ты сиял,
Шел вперед, не унывая!
Пусть тебя судьбы зигзаг
Приведёт к мечте, петляя,
И всё в жизни будет так,
Как ты сам того желаешь!
***
С праздником тебя, Иван!
Будь доволен, сыт и пьян,
Весел будь и шаловлив,
Остроумен и игрив!
Тосты звучно говори,
Барышень легко кадри,
Чтобы страсти — ураган.
В центре будь всегда, Иван!
***
Пожелать хочу, Иван,
Чтоб к тебе без остановки
Деньги сыпались в карман,
Счастье мчалось без страховки!
С бриллиантами часы
Чтоб запястье украшали,
А печаль и недосып
Шустро мимо прошагали!
***
Пожелаем мы Ивану
Вечно быть здоровым,
Посмотреть на мир большой
Взглядом свежим, новым!
Отыскать свой уголок
Счастья, вдохновения,
Заражать людей вокруг
Отличным настроеньем!
***
Будь, Иван, всегда счастливым,
Сильным, умным и успешным,
И судьбой своей любимым,
И задорным, и беспечным!
Пусть все планы воплотятся,
Смех звенит легко, свободно,
Чтобы жить и улыбаться —
И в любом пути, и дома!
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Июль порадует украинцев не только огромным количеством именин, но и профессиональными праздниками. В этом месяце свой день будут отмечать рыбаки, бортпроводники и тренеры. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.