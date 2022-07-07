У ніч із 6 на 7 липня в Україні відзначають день Івана Купала. Стародавнє свято принесло з собою величезну кількість обрядів, а ангел-охоронець допомагає вірянам і заступається за їхні душі та тіла.
На 7 липня припадає день ангела Івана – варто привітати своїх знайомих, у яких настали іменини.
Значення імені Іван
Відомо, що ім’я Іван походить з давньоюдейський імені Іоанн і означає помилуваний Богом, милість Божа, подарунок Божий. Носії цього імені під наглядом вищих сил, які можуть виручити у скрутну хвилину.
Латиною ім’я Іван читається як Айван. Мода на це ім’я поширилася у другій половині XX століття – в основному, у португаломовних та іспаномовних країнах. Там Іван став аналогом Хуану та Жану.
Сам собою Іван часто добропорядний і спокійний. Любить роботу, і ніколи не попросить грошей у борг – він заробить на потреби самостійно.
Привітання з днем ангела Івана у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані, а також нагадають про важливість їхнього імені.
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З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
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Твоє ім’я Іван – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
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Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукнув у віконце
І сказав мені новину,
Що в Івана іменини!
Бажаю тобі зоряних ночей,
Справжньої радості повних очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лиш одного!
***
Ти, Іван, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі щастить,
І в житті буде усе!
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В День Ангела, Іване, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Липень порадує українців не лише величезною кількістю іменин, а й професійними святами. Цього місяця свій день відзначатимуть рибалки, бортпровідники та тренери. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.