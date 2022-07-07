У ніч із 6 на 7 липня в Україні відзначають день Івана Купала. Стародавнє свято принесло з собою величезну кількість обрядів, а ангел-охоронець допомагає вірянам і заступається за їхні душі та тіла.

На 7 липня припадає день ангела Івана – варто привітати своїх знайомих, у яких настали іменини.

Значення імені Іван

Відомо, що ім’я Іван походить з давньоюдейський імені Іоанн і означає помилуваний Богом, милість Божа, подарунок Божий. Носії цього імені під наглядом вищих сил, які можуть виручити у скрутну хвилину.

Зараз дивляться

Латиною ім’я Іван читається як Айван. Мода на це ім’я поширилася у другій половині XX століття – в основному, у португаломовних та іспаномовних країнах. Там Іван став аналогом Хуану та Жану.

Сам собою Іван часто добропорядний і спокійний. Любить роботу, і ніколи не попросить грошей у борг – він заробить на потреби самостійно.

Привітання з днем ​​ангела Івана у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані, а також нагадають про важливість їхнього імені.

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Твоє ім’я Іван – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Бажаю тобі зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лиш одного!

***

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі щастить,

І в житті буде усе!

***

В День Ангела, Іване, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Липень порадує українців не лише величезною кількістю іменин, а й професійними святами. Цього місяця свій день відзначатимуть рибалки, бортпровідники та тренери. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.