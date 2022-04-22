можно ли мыть голову в страстную пятницу

Особое внимание на Страстной неделе уделяют именно пятнице, которая называется Великой пятницей или Страстной пятницей. Именно в этот день принято вспоминать страдания Иисуса Христа и его жертву.

В первую половину Страстной пятницы нельзя веселиться и заниматься домашними делами. Кроме того, наводить марафет и мыть волосы. Считается, если помыть голову в Страстную пятницу, то волосы будут выпадать.

Также в Страстную пятницу, кроме того, что нельзя мыть голову, нельзя стричь волосы и ногти, купаться, бриться и ходить в баню, иначе не миновать болезней.

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