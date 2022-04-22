Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Чи можна мити голову у Страсну п’ятницю

22 Квітня 2022, 15:16
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
можно ли мыть голову в страстную пятницу
Джерело: Pixabay

Особливу увагу на Страсному тижні приділяють саме п’ятниці, яка називається Великою п’ятницею або Страсною п’ятницею. Саме в цей день прийнято згадувати страждання Ісуса Христа та його жертву.

У першу половину Страсної п’ятниці не можна веселитися та займатися домашніми справами. Крім того, наводити марафет і мити волосся. Вважається, якщо помити голову в Страсну п’ятницю, то волосся випадатиме.

Також у Страсну п’ятницю, крім того, що не можна мити голову, не можна стригти волосся і нігті, купатися, голитися і ходити в лазню, інакше не уникнути хвороб.

Читайте:

Теги
Великдень
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь