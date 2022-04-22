Чи можна мити голову у Страсну п’ятницю

Особливу увагу на Страсному тижні приділяють саме п’ятниці, яка називається Великою п’ятницею або Страсною п’ятницею. Саме в цей день прийнято згадувати страждання Ісуса Христа та його жертву.

У першу половину Страсної п’ятниці не можна веселитися та займатися домашніми справами. Крім того, наводити марафет і мити волосся. Вважається, якщо помити голову в Страсну п’ятницю, то волосся випадатиме.

Також у Страсну п’ятницю, крім того, що не можна мити голову, не можна стригти волосся і нігті, купатися, голитися і ходити в лазню, інакше не уникнути хвороб.

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