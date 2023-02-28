Одним из самых важных христианских праздников является Пасха – Светлое Христово Воскресение. Все знают, что ее дата меняется ежегодно, поскольку определяется за формулой, утвержденной для всех церквей на I Вселенском соборе в 325 году.

В XVI веке после введения григорианского стиля появились различия в определении даты Пасхи между церквями западного и восточного обрядов. Католики стали использовать новую формулу, а православные сохранили юлианский стиль календаря. В 2023 году воскрешение Иисуса Христа католики будут отмечать 9 апреля, а православные – 16.

Когда Пасха в 2024 году? В следующем году Светлое Христово Воскресенье у православных будет поздним – 5 мая. Католики же отпразднуют 31 марта.

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Стоит отметить, что украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) переходит на новый календарь с 1 сентября 2023 года. Православная церковь Украины также может перейти на новый календарь, однако этот вопрос вынесут на рассмотрение Архиерейского собора в мае.

С переходом на новый календарь изменятся и даты всех праздников – кроме Светлого Христова Воскресение, поскольку действующая Пасхалия сохранится.

Традиции на Пасху

На Пасху существует множество традиций, практически все они связаны с богослужением. Так, вечером в Великую субботу хозяйки готовят праздничную корзину, с которыми ближе к полуночи верующие приходят в храм на праздничную ночную литургию.

Не все сейчас отстаивают все богослужение по разным причинам, которое обычно транслируется онлайн, а потому некоторых идут в церковь только рано утром. После освящения корзин верующие возвращаются домой – разговеться и отдохнуть за праздничным столом.

Перед Пасхой также принято окрашивать яйца и печь паски, которые и освящают в храме.

Стоит отметить, что перед воскрешением спасителя Иисуса Христа верующие также придерживаются поста, который называется Великим и начинается за семь недель до Пасхи.

Как правильно здороваться на Пасху

Уже после храма и в течение последующих сорока дней до самого отдания Пасхи верующие используют так называемое Пасхальное приветствие, которое сопровождается троекратным поцелуем в щеку.

Увидев человека, нужно говорить: – Христос воскресе, а в ответ – Воистину воскресе.

Такое приветствие выражает радость, аналогичную радости апостолов, узнавших о воскресении Христа.

Что нельзя делать на Пасху

На Пасху нельзя шить, вязать, вышивать и заниматься любой работой по дому.

Нельзя конфликтовать, ссориться, сквернословить, осуждать и обсуждать кого-либо.

На Пасху нельзя грустить.

Нельзя выбрасывать то, что было освящено в храме.

Нельзя гадать, заниматься различными ритуалами и обрядами.

Что должно быть в пасхальной корзине:

паски;

пасхальные яйца;

соль;

мясо, мясные продукты;

хрен;

вода;

молочные продукты;

из алкоголя – только Кагор.

Что нельзя святить на Пасху: