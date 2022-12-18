Украина пытается как можно дальше отойти от навязанных коммунистами традиций. Все больше родителей приучают малышей к тому, что подарки приносит не Дед Мороз или Санта-Клаус, а святой Николай.

Почему же к украинским детям приходит добрый святой и откуда пошла традиция его чествовать, Фактам ICTV рассказал историк, краевед Назар Лавриненко.

Кто такой святой Николай

— Это вполне реальный человек. Когда точно он родился, неизвестно. Историки называют разные даты в промежутке между 286 до 270 годами до н. э., –рассказывает специалист.

Зато исследователи сошлись на одном городе его рождения – Патаре. Сейчас это территория Турции.

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Родители Николая были христианами. Мальчик с детства помогал бедным и нуждающимся. После смерти матери и отца все свое огромное наследие мужчина отдал на благотворительность. Сам же стал священником, впоследствии – епископом.

За свою жизнь он сделал немало добрых дел: исцелял больных, освобождал заключенных и даже унимал непогоду. После смерти Николай был канонизирован. И сейчас это один из самых почитаемых святых для христиан.

Чем святой Николай отличается от Деда Мороза и Санта-Клауса

Конечно, в каждой стране есть свой “добрый дедушка”, приносящий подарки на зимние праздники. Самые известные – святой Николай, Дед Мороз и Санта Клаус. Чем же они отличаются?

– Как я уже говорил, святой Николай – это вполне реальный персонаж, существование которого доказано историками. Он щедро одаривал всех, кто в этом действительно нуждался, – отмечает специалист.

Например, бросал в окно мешочки с золотыми монетами паре влюбленных, которые не могли жениться из-за своей бедности. А еще подарил по кошельку, набитому золотом, трем убогим сестрам, которых никто не хотел брать в жены, потому что те не имели приданого.

Дед Мороз – это мифический персонаж из дохристианских времен. В отличие от святого Николая, который еще при жизни заслужил славу благотворителя и чудотворца, Мороз был злым. Он замораживал все живое и требовал дань красивыми девушками, которых привязывали зимой раздетыми к дереву. Так они и гибли.

“Одобрить” этого злого старика пробовали еще во времена Петра I. Позже, в 1840 году, вышла сказка Владимира Одоевского Мороз Иванович.

Этот образ взяли на вооружение советские власти, и в 1937 году Дед Мороз дебютировал на официальной елке в Кремле.

С тех пор дед с длинной белой бородой, одетый в красную или синюю шубу и валенки, в сопровождении внучки Снегурочки (кстати, еще одно отличие от святого Николая, потому что он подарки приносит без родственников) стал главным персонажем новогодних праздников.

Санта-Клаус – это уже персонаж американской литературы. Климент Кларк Мур написал посвященное ему стихотворение в 1821 году.

В отличие от святого Николая и Деда Мороза, Санта Клаус толстый. Передвигается не пешком, а на санях, запряженных летучими оленями. А подарки в дома доставляет через дымоход.

Почему мы празднуем День святого Николая

День святого Николая мы празднуем 19 декабря. Это дата его смерти. Доподлинно не известно, когда появилась традиция одаривать в этот день детей подарками. Но мы знаем, что происходит она из Германии.

Уже в средние века в этой стране родители ночью тайно клали под подушку детям конфеты, игрушки, одежду и прочее 19 декабря.

Впоследствии эта традиция распространилась на соседние страны, в частности Польшу. А, как известно, Правобережная Украина тогда была под гнетом Речи Посполитой. Впоследствии и Левобережье Украины подхватило этот подарочный квест.

Несмотря на все попытки коммунистов подменить образ святого Николая самозванцем Дедом Морозом, украинцы сохранили память о нем. Уже в первые годы независимости Украины родители начали дарить малышам подарки на “зимнего Николая”.

Сейчас же в каждой семье дети накануне пишут письмо святому Николаю с перечнем желаний. А утром 19 декабря ищут подарок от него под подушкой.

Почему к украинским детям приходит именно святой Николай, а не Дед Мороз

Украинцы издавна были верующей нацией. Мы верили в покровительство святых, а не придуманных литературных персонажей. А главным праздником всегда считали Рождество, а не навязанный советской властью Новый Год.

– Но постепенно нас лишали веры и памяти. Безбожники, атеисты в СССР ввели аналог Николая – Деда Мороза. Кстати, елка – тоже московская, советская традиция. В Украине ставился в углу дидух, – объясняет Назар Лавриненко.

Так когда как не во время страшной войны с Россией возрождать украинские традиции и дистанцироваться подальше от всего, что объединяет нас с этой страной?

Рассказывайте детям о добром святом Николае. Объясните, что именно он давно приходит к украинским малышам.

Мы не придумываем что-нибудь новое. Мы просто возвращаемся к своим корням, к верованиям и традициям наших предков, где Деду Морозу нет места.